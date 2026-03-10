Junta inicia por 120.000 euros obras de recuperación en el sendero del río Majaceite (Cádiz) tras daños por borrascas

1067593.1.260.149.20260310132222 La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, Catalina García (2d), realiza una visita al Parque Natural Sierra de Grazalema, donde se inician las actuaciones para la recuperación tras los efectos de los temporales en el río Majaceite. - Joaquín Corchero - Europa Press

BENAMAHOMA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha visitado este martes el Parque Natural Sierra de Grazalema, donde ha supervisado el inicio de las obras de recuperación del sendero del río Majaceite, ubicado entre Benamahoma y El Bosque, en la sierra de Cádiz, que sufrió daños tras los últimos temporales y permanece cerrado al público.

La actuación, presupuestada en 120.000 euros, forma parte del conjunto de trabajos que se están impulsando a través del Plan Andalucía Actúa, para reparar los daños provocados por el reciente tren de borrascas en la Comunidad Autónoma, y que en el caso del Parque Natural Sierra de Grazalema las primeras actuaciones se centran en infraestructuras de uso público y en la red de vías pecuarias y caminos forestales, ha indicado la Junta en una nota.

Catalina García ha destacado la importancia de comenzar "cuanto antes" las labores de recuperación en este enclave, uno de los senderos más visitados de Andalucía, asegurando que su visita es para comprobar sobre el terreno cómo comienzan los trabajos en un espacio que constituye "un auténtico referente para el turismo de naturaleza".

En este sentido, ha subrayado que se trata de una demanda del sector empresarial y hostelero de la zona, que tiene en este sendero "su principal motor económico".

El sendero del río Majaceite es uno de los itinerarios de uso público más conocidos del Parque Natural Sierra de Grazalema y registra en torno a 150.000 visitas al año. Con aproximadamente diez kilómetros de recorrido, conecta los núcleos de Benamahoma y El Bosque siguiendo el curso del río y atraviesa un paisaje caracterizado por su riqueza forestal y su alto valor ecológico.

Las intensas lluvias registradas durante el tren de borrascas han provocado diversas incidencias a lo largo del trazado. En concreto, los técnicos han identificado un total de 40 puntos afectados por el temporal. En la mayor parte de los casos se trata de daños de escasa o moderada entidad, como árboles caídos, elementos de madera descolgados, pequeños socavones o acumulaciones de arrastres que han ocupado parte del paso.

También se han detectado desprendimientos puntuales, como la caída de un talud en la margen izquierda del río, así como algunos deslizamientos de terreno que han llegado a impedir el tránsito en determinados tramos. A estas incidencias se suman pequeñas cárcavas formadas por la fuerza del agua en diferentes puntos del recorrido.

La previsión de inversión para la adecuación del sendero del río Majaceite asciende a 120.000 euros. Una actuación que se enmarca en el conjunto de intervenciones previstas para los municipios de Grazalema y El Bosque, donde la estimación inicial de los trabajos de reparación alcanza el millón de euros: 600.000 euros para Grazalema y 400.000 para El Bosque.

Durante su visita, la consejera ha puesto en valor la resistencia de algunas de las infraestructuras recientemente incorporadas en este sendero, como las pasarelas transversales, que se construyeron entre 2023 y 2024, y han aguantado los temporales. Ademñas, ha recordado que en estas estructuras se invirtieron 846.000 euros con el objetivo de mejorar la seguridad de los usuarios y facilitar el tránsito en los puntos más sensibles del recorrido.

La intervención en el sendero del río Majaceite forma parte de un plan más amplio de actuaciones que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente está desplegando en la provincia de Cádiz para reparar los daños ocasionados por las borrascas en infraestructuras de su competencia.

En un primer momento, el presupuesto estimado para estas actuaciones en vías pecuarias y equipamientos de uso público se situó en 13,5 millones de euros. Sin embargo, las evaluaciones más recientes realizadas por los equipos técnicos de la provincia han elevado esa estimación hasta los 14,2 millones de euros.

Catalina García ha explicado que esta cifra responde a un cálculo inicial que puede ajustarse a medida que avancen las inspecciones y las actuaciones sobre el terreno. "Hemos hablado desde el principio de una estimación y de un presupuesto vivo, que se irá adaptando conforme se ejecuten los trabajos y se conozca con mayor precisión el alcance real de los daños", ha afirmado.

Dentro de esta previsión global, se mantiene la estimación de 10,7 millones de euros destinados a la recuperación de vías pecuarias, caminos forestales e infraestructuras asociadas, mientras que otros 3,4 millones se prevén para la reparación de senderos, equipamientos de uso público y centros de visitantes. En el caso del Parque Natural Sierra de Grazalema, las actuaciones en vías pecuarias y caminos forestales comenzarán de manera inminente, una vez finalizados los trabajos de evaluación de daños y planificación técnica.

La consejera también ha concretado que los trabajos de recuperación se están desarrollando de forma progresiva en los distintos equipamientos del parque. Hasta el momento, 12 de los 26 equipamientos de uso público al aire libre con los que cuenta este espacio natural ya han podido reabrirse al público tras las primeras labores de acondicionamiento.

Al mismo tiempo, ha declarado que aún existen algunos senderos y zonas del parque a los que los equipos técnicos no han podido acceder debido a las condiciones del terreno, por lo que todavía se desconoce el alcance de los daños en esos puntos.

Catalina García ha insistido en que la prioridad es recuperar cuanto antes la normalidad en los espacios de uso público, especialmente en aquellos que desempeñan "un papel clave" para la actividad económica local, como es el sendero del río Majaceite.

PLAN ANDALUCÍA ACTÚA

Estas actuaciones forman parte del Plan Andalucía Actúa, presentado el pasado 17 de febrero por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como un plan de recuperación para atender los daños que son competencia autonómica y contribuir a la reactivación económica de las zonas afectadas.

Se trata de una respuesta diseñada para actuar lo antes posible, a partir de una reorganización del presupuesto de la Junta en un esfuerzo extraordinario, con 1.780 millones de euros, orientado a apoyar a las familias y a los sectores económicos que han sufrido de forma directa las consecuencias del temporal. Por su parte, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente destinará 49 millones de euros para los trabajos de recuperación.

El plan nace con un enfoque basado en la rapidez de actuación, la gestión eficaz y la empatía con los territorios afectados, con el objetivo de adelantar al máximo las medidas de choque y avanzar cuanto antes hacia la normalización de la situación, como ha apuntado la Junta.

En este contexto, se han puesto en marcha obras de emergencia en aquellas infraestructuras que requieren una intervención inmediata, al tiempo que trabaja en actuaciones de mayor complejidad técnica que necesitan más tiempo y garantías administrativas.

Todo ello desde una premisa clara de que la recuperación de Andalucía "exige coordinación, lealtad institucional y la implicación de todas las administraciones para aliviar, de forma conjunta, la situación que atraviesan miles de andaluces", ha aseverado la consejera.

Desde el inicio del tren de borrascas, Andalucía gestionó más de 13.700 emergencias. La provincia de Cádiz fue de la más afectadas, con 2.721 avisos registrados.

El impacto del temporal también se tradujo, además, en el desalojo de más de 11.000 personas en las provincias de Cádiz, Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada, Huelva y Málaga. En el caso de los municipios gaditanos, cerca de 8.000 vecinos tuvieron que abandonar sus viviendas, todos ya han regresado a sus hogares.