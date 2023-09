Junta inicia un proceso sancionador al Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) por tirar fuegos artificiales sin autorización

SAN ROQUE (CÁDIZ), 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, ha iniciado un procedimiento sancionador al ayuntamiento de San Roque, en Cádiz, por el lanzamiento de fuegos artificiales sin la correspondiente autorización y en periodo de riesgo de incendios.

Los hechos que motivan el inicio de este procedimiento corresponden al lanzamiento de cohetes en la noche del 13 de agosto, coincidiendo con el final de la feria de la localidad. Según establece el artículo 13 del Decreto 247/2001, de 13 de noviembre por el que se aprueba el reglamento de prevención y lucha contra los incendios forestales, para el lanzamiento de globos, cohetes o artefactos desde terrenos forestales y zonas de influencia forestal es necesario una autorización de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. Además, de forma habitual, el Servicio de Protección Civil de la Delegación del Gobierno, solicita un informe al Centro Operativo Provincial.

El Ejecutivo andaluz ha señalado en un comunicado que el ayuntamiento de San Roque no habría realizado ninguna solicitud para el lanzamiento de estos fuegos artificiales, a lo que se une el hecho de que toda la localidad se encuentra en zona de influencia forestal.

Desde la Junta se lamenta la postura del Consistorio, así como del alcalde Juan Carlos Ruiz Boix como máximo responsable del mismo, ya que su actuación "puede ser considerada como negligente, dado que esta administración local es conocedora de la normativa existente en materia de prevención de incendios forestales y de la necesidad de contar con el permiso oportuno para el lanzamiento de fuegos artificiales".

El 14 de agosto se recibió en la Subdelegación de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar un escrito del grupo ecologista Verdemar interesándose por el lanzamiento de los fuegos en San Roque ya que alertaban de que los mismos "se llevan a cabo en la Plaza de las Constituciones, a menos de 200 metros de una zona forestal, pudiendo incumplir el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre".

La Junta ha señalado que igualmente, se da la circunstancia de que el pasado 13 de agosto se produjo un incendio en Sierra Carbonera, en este término municipal, no siendo el fuego controlado hasta el día siguiente. Ante este hecho, desde la Junta se lamenta la postura del ayuntamiento de San Roque que, "al lanzar los fuegos, sin los permisos y sin tener en cuenta las condiciones de riesgo de incendio por no haber consultado previamente con la administración competente, podría haber puesto en peligro no sólo a la localidad, sino también a los miembros del dispositivo Infoca que en esos momentos ya estaban realizando una actuación contra un incendio en Sierra Carbonera".

Por estos motivos se han iniciado las acciones oportunas en base a la actuación del aAyuntamiento de San Roque, que se enfrentaría a una sanción que puede alcanzar los 3.000 euros.