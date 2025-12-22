Junta invertirá más de 3,3 millones en 2026 para renovar las oficinas de empleo de la provincia de Cádiz

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco (c), visita la oficina de Empleo de Chipiona, en servicio desde el mes de mayo. A 22 de diciembre de 2025, en Chipiona, Cádiz (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

CHIPIONA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha visitado este lunes 22 de diciembre las instalaciones de la oficina de empleo de Chipiona del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que destinará 3,3 millones de euros el próximo año para la renovación de estas oficinas en la provincia de Cádiz.

El de Chipiona es un nuevo espacio que está operativo desde mayo y que es "referente" del proceso de transformación de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), más accesibles y adaptadas para una atención más personalizada, ha indicado la Junta en una nota.

Blanco, que ha estado acompañada por el alcalde del municipio, Luis Mario Aparcero, ha destacado que la oficina chipionera cuenta con una superficie útil de más de 330 metros cuadrados, acoge a diez técnicos entre personal del SAE y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y las obras para su adecuación han supuesto una inversión superior a 435.000 euros, donde se incluye una subvención por parte del Ministerio de Trabajo.

La actuación en esta sede, junto a las otras 35 de la provincia, forma parte de un plan de mejora de la red de oficinas del SAE que va a movilizar el próximo año en Andalucía alrededor de 10,6 millones de euros. En la provincia de Cádiz la inversión superará los 3,35 millones, que se destinará, entre otras actuaciones, a la construcción de nuevas instalaciones en municipios como Alcalá de los Gazules, El Puerto de Santa María, Chiclana, Paterna o Madre de Dios, en Jerez de la Frontera.

La consejera de Empleo ha aprovechado la visita para destacar los principales hitos alcanzados con "el despliegue del modelo de gestión integral del SAE", que ha supuesto la puesta en marcha de una cartera renovada de servicios a personas y empresas, con la implantación de herramientas telemáticas que dotan de más autonomía a los usuarios y facilitan las gestiones relacionadas con la demanda de servicios de empleo.

Blanco se ha referido a que estas herramientas proporcionan a los técnicos de las oficinas de empleo "una mayor disponibilidad de tiempo y recursos para la atención personalizada", y ha destacado, entre otras, el distrito único, que permite a los usuarios elegir el día y la hora que más le convenga para ser atendido en cualquier oficina.

Del total de atenciones gestionadas este año en Andalucía, algo más de 1,1 millones, alrededor de 90.000 lo fueron en una oficina distinta a la que corresponde por código postal. La consejera ha comentado la posibilidad de inscripción como demandante de empleo de manera telemática a través de la web y la APP del SAE sin necesidad de desplazarse ni acudir a una oficina de empleo, que supone ya la mitad de las altas que se tramitan.

Finalmente, ha destacado "la importante gestión telemática desarrollada" en la oficina de Chipiona, con 9.410 renovaciones de la demanda, el 95% por medios telemáticos --APP, web del SAE y Puntos de Empleo--, más de 8.300 reinscripciones, el 95% telemáticas, y más de 5.600 citas previas gestionadas.

Siguiendo con las medidas derivadas de la implantación del modelo de gestión integral, la consejera ha informado de la puesta en marcha en las oficinas del SAE del Plan T-Activamos, destinado a activar a las personas inscritas como demandantes de empleo en los últimos dos años que, aunque renuevan puntualmente su demanda por medios telemáticos, no han recibido ni solicitado en ese período ningún servicio del SAE.

La primera fase del Plan T-Activamos ha arrancado recientemente con el objetivo de contactar con 24.000 demandantes de empleo, conocer su disponibilidad real para el empleo y ofrecerles un plan a medida que les permita alcanzar sus objetivos laborales, acompañándolos en su búsqueda de empleo a través de un plan personalizado que incluye un itinerario de orientación, formación e intermediación.