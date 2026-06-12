La Junta lanza la campaña 'No esperes a verlo en las noticias' para prevenir ahogamientos

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, presenta en Cádiz la campaña 'No esperes a verlo en las noticias' para prevenir ahogamientos en las playas. - Joaquín Corchero - Europa Press

CÁDIZ 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha presentado en la Delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz la campaña de prevención de ahogamientos 'No esperes a verlo en las noticias, en el agua los descuidos son emergencias', una iniciativa de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de adoptar conductas seguras en playas, ríos, embalses y piscinas y evitar accidentes en el medio acuático durante la temporada estival.

Antonio Sanz ha subrayado que "Andalucía es el mejor destino para disfrutar del verano, pero también el más seguro", y ha explicado que "el objetivo de la campaña es reducir riesgos y salvar vidas" a través de la información, la sensibilización y la promoción de una auténtica cultura preventiva.

Según ha indicado la Junta en una nota, en el acto el consejero ha estado acompañado por el alcalde de Cádiz, Bruno García, el viceconsejero de la Presidencia, Tomás Burgos, el secretario general de Interior, David Gil, la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, y el director general de Emergencias y Protección Civil, Juan Ramón Rodríguez.

Sanz ha recordado que en Andalucía se registraron durante 2025 un total de 107 fallecimientos por ahogamiento, según la información aportada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, de los que 74 se produjeron en aguas naturales, como playas, ríos y embalses. "Son cifras que nos obligan a seguir trabajando porque la mayoría de los ahogamientos pueden evitarse y la prevención sigue siendo nuestra mejor herramienta para salvar vidas", ha afirmado.

Asimismo, ha insistido en que la campaña parte de una idea sencilla pero contundente porque "cuando una tragedia aparece en las noticias ya es demasiado tarde, por eso se trabaja para prevenir antes porque en el agua los descuidos son emergencias". En este sentido, ha señalado que muchas de estas situaciones tienen detrás imprudencias, excesos de confianza o pequeños descuidos que pueden tener consecuencias irreversibles.

La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de prevención que la Junta de Andalucía viene desarrollando desde 2019 para reforzar la seguridad en las playas y zonas de baño.

En este sentido, ha recordado que en estos años se han impulsado ayudas y subvenciones para mejorar los servicios de vigilancia y salvamento, se ha apoyado a los ayuntamientos en la elaboración y actualización de los planes de playa, se han desarrollado campañas de sensibilización ciudadana, se ha reforzado la formación en emergencias y autoprotección y se han incorporado nuevas herramientas para acercar la prevención a la ciudadanía.

El consejero ha destacado además que todos los municipios andaluces con litoral disponen ya de planes de playa, un instrumento fundamental para identificar riesgos, coordinar recursos y garantizar una respuesta eficaz ante cualquier incidencia. "Hoy en Andalucía podemos decir con orgullo que contamos con un modelo cada vez más sólido de prevención y seguridad en el litoral", ha señalado.

CONTINUIDAD A UNA ESTRATEGIA PREVENTIVA

Antonio Sanz ha explicado que esta campaña da continuidad a la presentada el pasado 1 de junio bajo el lema 'Pensar antes de saltar', destinada a prevenir lesiones medulares provocadas por zambullidas imprudentes. "Hablamos de riesgos distintos, pero relacionados y con una misma prioridad: proteger la vida de las personas", ha indicado. Asimismo, ha avanzado que la Junta trabaja en un decreto andaluz de autoprotección que reforzará aún más las herramientas preventivas.

Durante la presentación se han dado a conocer los distintos materiales que acompañan la campaña: cartelería y spot para su difusión en prensa, radio y televisión con el objetivo de alcanzar al mayor número posible de andaluces y visitantes durante los meses de verano.

La campaña se apoya además en diversos recursos impulsados por la EMA, entre ellos la Guía de Prevención de Ahogamientos, que recoge recomendaciones prácticas para disfrutar del agua con seguridad; la Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía, que acerca información preventiva y contenidos de autoprotección a los andaluces; y el Catálogo de Playas de Andalucía, que permite consultar información detallada sobre el litoral andaluz para planificar de forma más segura las actividades de ocio.

LLAMAMIENTO A LA RESPONSABILIDAD

El consejero ha concluido con un llamamiento a la responsabilidad individual de andaluces y visitantes para disfrutar del verano con seguridad. "Ninguna administración puede sustituir la responsabilidad individual", ha advertido, al tiempo que ha pedido respetar las banderas, seguir las indicaciones de los socorristas, vigilar permanentemente a los menores y evitar conductas imprudentes.

"Queremos que Andalucía siga siendo un destino líder, acogedor y admirado por la calidad de sus playas y de sus servicios, pero también el destino más seguro. Ese es el compromiso del Gobierno andaluz y el objetivo de esta campaña", ha concluido Antonio Sanz.