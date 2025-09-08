La Junta licita por 1,7 millones la mejora del acceso a La Línea (Cádiz) por la carretera del Zabal

CÁDIZ 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, ha anunciado que ha licitado por 1,7 millones de euros la mejora del acceso a La Línea de la Concepción (Cádiz) en la carretera A-383, a la altura del polígono El Zabal.

Por su parte, en una nota, la delegada de la Junta en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, ha destacado la "relevancia" de esta licitación publicada este lunes en el perfil del contratante, cuyo plazo de presentación de ofertas permanece abierto hasta el próximo 29 de septiembre.

Así, en una visita realizada a La Línea, Colombo ha señalado que la Junta "sigue cumpliendo con este municipio, el Campo de Gibraltar y la provincia, con proyectos reales e inversiones precisas que se concretan en actuaciones prioritarias y demuestran el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con esta tierra".

Por su parte, el alcalde de La Línea, Juan Franco, ha mostrado agradecimiento y "satisfacción por el anuncio de inicio de la licitación de unas obras muy esperadas y necesarias de esta carretera". "Es una de las vías principales de acceso a la ciudad y estas obras van a servir para contar con un viario de acceso mucho más fluido y en mejores condiciones que las que tenemos", ha añadido el alcalde, que ha señalado que "va a completar una obra que actualmente está ejecutando el Ayuntamiento en colaboración con Arcgisa de mejora de la red de saneamiento y se está avanzando bastante en el desdoble de la carretera del Higuerón".

Asimismo, ha indicado que e Ayuntamiento ha empezado con las expropiaciones, por lo que espera que "en breve se pueda poner a disposición de la Junta estos suelos y que ambos viales cuando estén ejecutados transformen radicalmente el acceso a la ciudad por la parte de levante".

La Junta ha recordado que desde la Delegación Territorial de esta Consejería se procedió a la redacción del proyecto de actualización relativo a esta mejora en la A-383, entre los puntos kilométricos 4,880 y 7,380, en un acceso clave para la conexión con el polígono industrial El Zabal, con un importe total de 1.733.291 euros, cofinanciados con fondos europeos del programa Feder.

Así, las obras que salen a licitación, recogidas en este proyecto, consistirán en la ejecución de dos colectores de saneamiento de aguas pluviales en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 6,080 y 6,850, para aliviar el funcionamiento de la red existente y evitar las inundaciones que se producen en este tramo de la calzada. Esta actuación incluye la instalación de tuberías definidas y la implementación de los sumideros necesarios.

Además, se realizará una regularización transversal de la calzada con mezcla bituminosa en caliente, para el funcionamiento adecuado de la nueva red. Por otra parte, se ejecutará una glorieta en la intersección actual situada en el punto kilométrico 6,080 que comunica la A-383 con el polígono El Zabal y el camino de Estepona, punto a partir del cual la carretera se transforma en una vía netamente urbana, con múltiples intersecciones con calles, acerados y aparcamientos a los lados, numerosas redes de servicios existentes o pasos de peatones.

Asimismo, la Junta ha explicado que se procederá a la rehabilitación del firme del tronco de la A-383 en los tramos comprendidos entre el inicio de la actuación y la nueva glorieta proyectada (de los puntos kilométricos 4,950 a 6,016) y entre esta nueva glorieta y el final de la actuación (de los puntos kilométricos 6,137 a 7,365). Dentro de este tramo, entre los puntos 6,317 y 6,850 se realizará una regularización de la calzada, para dotarla de la pendiente transversal requerida por el drenaje proyectado.