La Junta licita la fase 1 de la Ciudad de la Justicia de Cádiz, centrada en las Casas de los Ingenieros

José Antonio Nieto explicando el proyecto de la Ciudad de la Justicia a Juanma Moreno en presencia del alcalde de Cádiz, Bruno García. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la licitación de las obras de la fase 1 de la Ciudad de la Justicia de Cádiz, que se centra en los trabajos de consolidación de las antiguas Casas de los Ingenieros de Tabacalera, dos de los edificios históricos que formarán parte del complejo junto a un inmueble de nueva construcción para unificar los órganos actualmente dispersos y garantizar espacio suficiente para futuros crecimientos.

Según ha indicado la Junta en una nota, el presupuesto inicial de las obras de esta fase es de 966.930 euros y el plazo para presentar ofertas estará abierto hasta el 10 de abril.

Asimismo, ha recordado que la ejecución de la Ciudad de la Justicia de Cádiz se divide en seis fases, al tratarse de una obra compleja tanto por el volumen como por la necesidad de preservar edificios que cuentan con protección patrimonial e integrarlos con el inmueble de nueva construcción que se levantará. Así, todo el complejo superará los 38.500 metros cuadrados, casi el triple de los 13.500 metros cuadrados actualmente destinados a uso judicial en las varias sedes existentes.

La Junta ha señalado que las obras comenzaron el 15 de diciembre de 2025 con la fase 0, consistente en la adecuación previa del espacio para poder acometer las obras y en la protección del Depósito 1961 y el jardín histórico que, al igual que las Casas de los Ingenieros, hay que preservar por su valor etnológico y arquitectónico. Estos trabajos previos de consolidación y protección son fundamentales para que la construcción del nuevo edificio y el resto de las actuaciones en la zona no afecten a los inmuebles existentes que cuentan con protección patrimonial.

Así, en el Depósito se está interviniendo para evitar el riesgo de desprendimientos en paramentos exteriores y vallado de la parcela mientras que en el jardín se están desarrollando labores de poda, limpieza y desbroce además de la instalación de riego por goteo, ha explicado la Junta, que ha indicado que la fase 1 se centra en las casas norte y sur, con una superficie total de 2.112 metros cuadrados, con el objetivo de reponer cubiertas, aislamientos y paramentos verticales, reparar humedades que han provocado filtraciones y asentar muros y paredes afectados. La previsión es poder iniciarlas en junio y el plazo de ejecución es de ocho meses.

Asimismo, ha explicado que se reservarán para futuros crecimientos o, si es necesario, albergar el Decanato, la Junta Electoral y otros servicios en caso de que sea necesario, por lo que su adecuación interior se acometerá en la última fase.

En el caso del Depósito (7.732 metros cuadrados), se adecuará en la fase 2 para albergar los servicios comunes General y de Ejecución y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El objetivo es que esté listo a finales de 2028 o principios de 2029 para que los primeros servicios puedan trasladarse.

Por su parte, la fase 3 es la destinada a construir el nuevo edificio, de unos 20.800 metros cuadrados, que acogerá el Tribunal de Instancia, la Audiencia Provincial, el Juzgado de Guardia, las salas de vistas, la zona de detenidos, todos los servicios de apoyo a la Justicia como la asistencia a víctimas (SAVA) o la mediación (PIMA y Sempa), además del espacio para los colegios profesionales.

Ya en la fase 4 se rehabilitarán las naves existentes para los archivos y un Salón de Actos, que también está previsto que pueda entrar en servicio a finales de 2028 o principios de 2029. Finalmente, la quinta y última fase es la adecuación de las Casas de los Ingenieros para futuros crecimientos, según ha explicado la Junta.