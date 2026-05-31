La Junta licita el nuevo mantenimiento del sistema de billetaje del Trambahía de Cádiz por 1,3 millones de euros

Imagen de una persona sacando un billete del Trambahía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha licitado el nuevo contrato para el mantenimiento integral del sistema de billetaje del Tranvía de la Bahía de Cádiz, con un presupuesto base de casi 1,3 millones de euros (1.293.708,21 euros) y una vigencia de cuatro años, con posibilidad de un año adicional de prórroga.

Según ha informado la Junta en una nota, las empresas interesadas tendrán hasta el próximo 15 de junio para presentar sus ofertas. La consejera de Fomento en funciones, Rocío Díaz, ha incidido en la importancia "de invertir en el buen estado de conservación del Trambahía", con una serie de contratos de mantenimiento, limpieza y seguridad que asciende a los 30 millones de euros.

"Es una garantía para prestar el mejor servicio a los usuarios del tranvía", ha añadido Díaz. Las tareas de mantenimiento integral del sistema de billetaje son imprescindibles para la correcta prestación del servicio en condiciones óptimas de comodidad y seguridad.

Además del mantenimiento del sistema ya existente, contempla la ejecución de determinados trabajos de ampliación de este equipamiento para mejorar su cobertura. En concreto, el Gobierno andaluz pretende incrementar la capacidad de servicio en aquellas paradas con mayor volumen de viajeros, poniendo en servicio hasta cinco nuevas máquinas validadoras y cinco máquinas que acepten el pago con billetes a lo largo del recorrido.

Asimismo, el sistema de billetaje lleva consigo las terminales de fiscalización, el personalizador de abonos, un servidor central de billetaje y las pasarelas de datos con las entidades externas, así como las tareas de apoyo al operador de la línea en cuanto a atención al cliente, generando informes, resolución de incidencias, recaudación, recarga y otras tareas imprescindibles para el usuario del Trambahía.

Según ha detallado la Junta, este contrato se suma a la renovación que la Agencia de Obra Pública está haciendo de todos los contratos que dan soporte al servicio de operaciones del Trambahía, una vez ha ido finalizando la vigencia de los contratos originarios que se formalizaron antes del inicio de la explotación comercial en octubre de 2022.

La renovación de todos estos contratos suma un presupuesto de 30 millones de euros y una vigencia de entre los 4 y 5 años, en función de cada uno.

Desde junio de 2024, fecha en la que la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía inició el proceso de renovación, se han licitado, adjudicado o contratado el grueso del mantenimiento, quedando sólo por licitar el contrato de comunicaciones ferroviarias con la tecnología GSM-R.

Los nuevos lotes de mantenimientos se han dimensionado para adecuar su alcance a la experiencia ya adquirida desde que el Trambahía se pusiera en servicio en octubre de 2022, con una demanda acumulada de más de 7 millones de viajeros.

El Trambahía es una infraestructura de transporte público metropolitano de carácter híbrido, que se comporta como un tranvía o metro ligero en los 14 kilómetros de nueva construcción entre las poblaciones de Chiclana de la Frontera y San Fernando, y como cercanías cuando se incorpora a las vías de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) del Estado, desde Río Arillo (en la salida de San Fernando hacia Cádiz) y hasta Cádiz capital, en un recorrido de 10 kilómetros.