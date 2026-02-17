La Junta oferta más de 4.200 horas de formación en pesca en la provincia de Cádiz a través de Ifapa

Archivo - Barco pesquero. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Cádiz, Francisco Moreno, ha destacado la relevancia del programa formativo que ofrece esta Consejería, a través del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), con más de 4.200 horas de formación "destinado a impulsar la formación pesquera y la cualificación profesional, así como la inserción laboral y el relevo generacional en el sector de la pesca en nuestra provincia y en Andalucía".

Según ha indicado la Junta en una nota, Ifapa ha publicado ya el calendario de cursos de formación institucional y especializada que impartirá la Junta de Andalucía en el sector de la pesca durante 2026. Así, en la provincia de Cádiz se han programado 63 cursos gratuitos que suman 4.284 horas de formación, sin perjuicio de que nuevas peticiones del sector supongan cambios en las fechas de realización o la celebración de más ediciones en algunos puntos de la comunidad autónoma andaluza, donde hay programado un total de 136 cursos.

En este sentido, ha explicado que en la provincia los cursos se impartirán en diversas localidades costeras como Sanlúcar de Barrameda, Barbate, Tarifa, La Línea de la Concepción, Algeciras, Conil, Chipiona o Rota, además de contar con la posibilidad de realizar varios cursos online en modalidad de teleformación.

En su totalidad, este programa formativo del Ifapa en el ámbito pesquero se divide en dos grandes bloques, ya que por un lado está la formación especializada que incluye cursos como los de actividad marisquera, pesca sostenible, prevención de riesgos laborales, manipulación de capturas, diario electrónico de a bordo o formación de rederos, que permiten la transferencia de tecnología para ayudar a mejorar la capacidad de respuesta del sector y favorecer su modernización.

Además, por otra parte está la formación institucional impartida por el instituto, aquella que otorga los certificados y titulaciones oficiales para el desarrollo de ciertos puestos de trabajo en buques de pesca, y comprende los cursos de marinero pescador, patrón local de pesca: puente, máquinas y común, patrón costero polivalente, formación básica en seguridad, operador restringido SMSSM (Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima) y formación sanitaria específica inicial.

La Junta ha recordado que el Ifapa, organismo público de investigación adscrito a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, tiene como objetivo contribuir a la modernización de los sectores agrario, pesquero y alimentario de Andalucía y a la mejora de su competitividad a través de la investigación, el desarrollo tecnológico, la transferencia de conocimiento y la formación.

En este sentido, el instituto desarrolla a lo largo del año un completo programa formativo en diversos sectores por todo el territorio de Andalucía, desde la olivicultura, los hortícolas en invernadero o al aire libre, la viticultura, la formación pesquera, la aplicación de productos fitosanitarios, la ganadería extensiva o la elaboración de quesos, entre muchos otros, y que incluye tanto formación reglada como especializada.

Asimismo, los técnicos e investigadores del Ifapa desarrollan numerosas jornadas de transferencia del conocimiento para que los productores puedan conocer de primera mano e implementar las últimas novedades de su sector, fruto de una importante labor de experimentación e investigación en el instituto. Para ello, cuenta con 15 centros repartidos por todas las provincias andaluzas que suman más de 1.300 hectáreas de superficie experimental y numerosos equipamientos singulares.