La Junta oferta plazas gratuitas en dos cursos de Internet de las Cosas, IA y Realidad Virtual en el Campo de Gibraltar

Archivo - La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, y el delegado territorial de Empleo en la provincia de Cádiz, Daniel Sánchez, en una rueda de prensa. ARCHIVO. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

El Campo de Gibraltar acogerá tras el verano dos cursos gratuitos del programa de Formación para el Empleo en Tecnologías 5G con un total de 90 plazas disponibles 100% bonificadas. Estas formaciones, que promueve la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en colaboración con Vodafone e Integra Conocimiento e Innovación, tienen las inscripciones abiertas en la Oficina Virtual de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería y en la web del programa.

Según ha explicado en una nota la Junta, concretamente se impartirá un curso de Programación de soluciones de Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial y Smart Cities en septiembre y otro de Programación de Reralidad Virtual y Realidad Aumentada para el mes de noviembre. Esta acción formativa está dirigida con carácter prioritario a personas desempleadas. No obstante, el 30% de las vacantes pueden ser cubiertas con personas ocupadas que deseen ampliar sus conocimientos.

La Junta ha señalado que ambos cursos son compatibles, complementarios y no requieren de conocimiento informáticos previos. La titulación mínima de acceso es Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Medio y no requiere de conocimientos previos en informática.

Con una duración total de 150 horas --30 presenciales y 120 online-- distribuidas a lo largo de ocho semanas, el curso de Programación en Internet de las Cosas (IoT) está orientado al diseño, programación y conexión de dispositivos inteligentes, la integración de sensores y sistemas de comunicación, y el desarrollo de soluciones IoT aplicadas a distintos entornos.

En el caso del programa de Realidad Virtual y Aumentada está orientado al diseño y desarrollo de experiencias inmersivas, desde la conceptualización y el prototipado hasta la creación, con aplicaciones en formación, industria, mantenimiento asistido y turismo. Las sesiones presenciales se impartirán en el Puerto de Algeciras durante 15 días en horario de tarde y clases de dos horas con tres turnos disponibles para adaptarse a las necesidades de los alumnos.

La Junta ha recordado que esta acción se enmarca en el Programa de Formación para el Empleo en Tecnologías 5G de la Junta de Andalucía, desarrollada en colaboración con Vodafone e Integra Conocimiento e Innovación, con el objetivo de reforzar las competencias digitales y mejorar la empleabilidad en sectores estratégicos. Con él, se están desarrollando formaciones por diferentes ciudades andaluzas en tres modalidades compatibles entre IA y Big Data, IoT y Smart Cities, y Realidad Virtual y Aumentada.