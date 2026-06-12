La Junta propone la adjudicación del desdoble de la carretera entre Rota y El Puerto (Cádiz)

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, con el alcalde de Rota en una visita realizada para informar del proyecto de desdoble de A-491. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ROTA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha propuesto la adjudicación del desdoblamiento de la carretera A-491 entre Rota y El Puerto de Santa María (Cádiz) y ha señalado que el órgano de contratación ha determinado que la UTE conformada por Construcciones Garrucho y Asfaltos Garrucho es la que ha presentado la mejor oferta en un concurso con 24 licitados y se le ha solicitado toda la documentación necesaria para proceder a la adjudicación definitiva.

En una nota, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz, ha remarcado que, con esta propuesta, se "siguen dando los pasos administrativos para afrontar, con una inversión histórica, un desdoble más que necesario, que dará respuesta no sólo a los vecinos de Rota, sino que mejorará las comunicaciones de toda la Costa Noroeste de Cádiz".

Díaz ha insistido en que el desdoble de esta carretera se enmarca en un "Plan de Autovías y Vías de Gran Capacidad, con 300 millones de euros, con el que el Gobierno de Juanma Moreno está atendiendo las principales demandas en materia de carreteras".

La carretera A-491 tiene su origen en Chipiona y finaliza en la A-4 en El Puerto de Santa María y constituye la principal conexión entre esta autovía y todas las poblaciones de la Costa Noroeste. La vía se encuentra desdoblada desde el punto kilómetro 16 hasta su conexión con la autovía, sin embargo, entre los puntos kilométricos 10 y 16, en el término municipal de Rota, tiene una sola calzada con dos carriles. En este tramo, la intensidad media es de 15.872 vehículos/día, con un 6% de tráfico pesado.

En este sentido, la Junta ha indicado que las obras supondrán el desdoble de estos seis kilómetros de la carretera A-491, entre el enlace de Rota y la glorieta ejecutada en el cruce con la A-2078 (Jerez de la Frontera), con un presupuesto base de licitación que supera los 43 millones de euros (43.554.534) y un plazo estimado de 34 meses. De esta manera, se pone fin a dos décadas de espera para completar este tramo de vía que no estaba acondicionado al tráfico existente, ha destacado la Junta.

Asimismo, ha indicado que además de su conversión en vía de alta capacidad, se ejecutará una vía ciclista bidireccional paralela a la vía de servicio y una vía verde para uso peatonal, que se ejecutará en disposición paralela al carril bici. Igualmente, en la carretera A-2075, a la altura del acceso al cementerio municipal de Rota, se proyecta una nueva intersección mediante glorieta, eliminado los actuales giros a la izquierda con carriles centrales de almacenamiento y espera.

Finalmente, ha señalado que se ha acordado con los responsables de la Base Naval la necesidad de construir un aparcamiento reservado para estacionamiento temporal, principalmente de camiones que deben acceder a la Base, hasta que obtienen el permiso de entrada a la misma. Estará dotado de 27 plazas de aparcamiento y con una reserva de una plaza para personas con movilidad reducida.