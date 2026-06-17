La Junta realiza este mes de junio trabajos de reparación en los consultorios de Benaocaz y La Muela (Cádiz)

Consultorio de Benaocaz, en la Sierra de Cádiz - GOOGLE MAPS/EUROPA PRESS

CÁDIZ 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, va a acometer durante este mes de junio actuaciones de reparación en los consultorios de Benaocaz y La Muela, en el marco del Plan de Mejora de Infraestructuras de Atención Primaria.

Los trabajos tienen como objetivo mejorar las condiciones de conservación, seguridad y funcionamiento de ambos centros sanitarios, como ha indicado la Junta en una nota.

Debido a la naturaleza de los trabajos previstos, se hace necesaria una reorganización temporal de la actividad asistencial presencial durante los días imprescindibles para la ejecución de las actuaciones y la posterior limpieza de las instalaciones.

De esa forma, el consultorio de Benaocaz permanecerá temporalmente cerrado en esta semana. Entre los días 16 y 18 se están desarrollando las actuaciones de reparación previstas, mientras que la jornada del 19 de junio se destinará a las labores de limpieza y acondicionamiento del centro.

La reapertura del consultorio está prevista para el lunes 22 de junio, fecha en la que recuperará su actividad asistencial habitual.

Por su parte, el consultorio de La Muela, cuya actividad asistencial ordinaria se desarrolla los martes y jueves, mantendrá la consulta prevista para el martes 23 de junio y adelantará la correspondiente al jueves 25 al miércoles 24 de junio.

Posteriormente, el centro permanecerá cerrado los días 25 y 26 de junio para la ejecución de las actuaciones previstas, destinándose la jornada del 29 de junio a las labores de limpieza y acondicionamiento del consultorio. La actividad asistencial se reanudará el martes 30 de junio, de acuerdo con su horario habitual.

Durante estos periodos, la demanda clínica presencial será sustituida inicialmente por atención telefónica, garantizando así la continuidad asistencial.

En aquellos casos en los que, tras la valoración profesional, se considere necesaria una atención presencial, los pacientes serán citados o derivados a sus centros de referencia, como son el Centro de Salud de Ubrique, en el caso de Benaocaz, y el Centro de Salud de Olvera, en el caso de La Muela.

Para facilitar una adecuada información a la ciudadanía, se ha instalado cartelería informativa en ambos consultorios detallando el carácter provisional y temporal de esta reorganización, así como las alternativas asistenciales disponibles. Asimismo, la medida ha sido comunicada a las Direcciones de las Unidades de Gestión Clínica correspondientes para su traslado a los equipos profesionales y a las personas responsables de los consultorios.

Desde el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz se ha agradecido la comprensión de la ciudadanía ante las molestias que estas actuaciones pudieran ocasionar, subrayando que se trata de una medida "puntual y limitada en el tiempo", necesaria para facilitar la ejecución de unos trabajos orientados a mantener unas instalaciones adecuadas, seguras y funcionales.