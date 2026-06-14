La Junta recibe a los empresarios de Cortijo Real de Algeciras (Cádiz) que han perdido sus negocios en un incendio

El viceconsejero de Industria, Energía y Minas, Cristóbal Sánchez, junto a la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, en una reunión con algunos de los miembros de la Comunidad de Propietarios Concordia IV. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía va a estudiar qué líneas de incentivos están disponibles en la actualidad a través de las cuales se pueda ayudar a los empresarios del Polígono Industrial Cortijo Real de Algeciras (Cádiz) que, en la noche del 2 al 3 de junio, se vieron afectados por un incendio en sus negocios.

Así lo ha anunciado la Junta en una nota, donde ha detallado que el viceconsejero de Industria, Energía y Minas, Cristóbal Sánchez, junto a la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, ha mantenido una reunión con algunos de los miembros de la Comunidad de Propietarios Concordia IV, quienes han tenido ocasión de trasladar a los responsables de la Junta la situación en la que se encuentran en estos momentos, ya que no sólo han sufrido pérdidas económicas, sino que en muchos casos se han visto abocados a un cese temporal de su actividad.

En la reunión también han participado el subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, así como los delegados territoriales de Industria y Medio Ambiente, Inmaculada Olivero y Óscar Curtido, respectivamente. Así, uno a uno los empresarios presentes en la reunión han trasladado su situación particular tras el siniestro.

Por su parte, el viceconsejero y la delegada del Gobierno han lamentado las pérdidas que han tenido y cómo esto ha afectado a su actividad y al empleo, y han mostrado su voluntad de estudiar cada caso y recopilar qué incentivos hay disponibles para que los afectados puedan acogerse y retomar sus negocios.

Desde el Gobierno andaluz se han puesto a disposición de los empresarios para mantener un contacto fluido y tratar de resolver cualquier duda que pueda surgirles en estos momentos tan duros en los que tratan de volver a poner en pie sus negocios.