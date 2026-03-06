La Junta refrenda en Cádiz el compromiso por una Andalucía que "avanza" hacia la igualdad entre hombres y mujeres

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, junto a participantes este viernes del acto institucional del Día Internacional de la Mujer. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, ha presidido este viernes el acto institucional del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el domingo 8 de marzo, asegurando en su intervención que Andalucía "avanza hacia la igualdad real entre hombres y mujeres" y que "cuando avanzan las mujeres, Andalucía avanza".

En este acto también han estado la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, Concepción Cardesa, el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Cádiz, Alfonso Candón, y la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Blanca Merino, ha detallado en una nota la Junta.

"Desde el Gobierno de la Junta de Andalucía una de nuestras prioridades es la igualdad, una igualdad de género que es transversal en toda la acción del Gobierno andaluz, ya que trabajamos unidos, sin politización, sin fisuras ni desencuentros", ha manifestado Colombo, quien ha hecho referencia a la temática de este acto, que se basa en la intergeneracional 'Tercera Edad y Jóvenes sobre la Mujer'.

Es por eso que ha considerado "acertado" que en este acto en la Delegación de la Junta en Cádiz hayan estado presentes personas mayores y jóvenes, defendiendo que la igualdad "se construye compartiendo experiencias, aprendiendo unos de otros y caminando juntos".

La campaña institucional del 8M, bajo el lema 'Mujeres por bandera', lleva este año un añadido: 'Las mujeres que llevas dentro'. A este respecto, la delegada ha celebrado que sea "un homenaje" a las madres, abuelas y bisabuelas y a todas esas mujeres que "nos han abierto camino y que han hecho posible que hoy podamos elegir nuestro propio futuro".

Así, ha aseverado que desde la Junta se seguirán impulsando políticas para favorecer la conciliación, el empleo femenino, la formación e igualdad o la presencia de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, concluyendo que "la igualdad no es solo un objetivo institucional, es un compromiso de toda la sociedad".

A continuación ha tomado la palabra Concepción Cardesa, que ha manifestado que "hay evidencias de este gran avance hacia la igualdad", argumentando que "con Juanma Moreno hay menos paro femenino, más mujeres ocupadas, menos brecha salarial entre hombres y mujeres, más mujeres directivas y más empresarias".

Cardesa ha destacado en Andalucía y en Cádiz "todos lo días son 8 de marzo" porque "todos los días trabajamos por las mujeres andaluzas, por las mujeres gaditanas y no cabe duda, Andalucía es hoy más igualitaria".

El acto ha contado con la actuación del grupo flamenco A nuestro aire, del CPAA Barriada de la Paz, que ha dado paso a la proyección del spot de la campaña institucional de la Junta de Andalucía del 8M.

Tras esto ha tenido lugar un coloquio entre mayores y jóvenes, donde han debatido sobre el significado de conmemorar el 8 de Marzo como el Día Internacional de la Mujer, aportando opiniones e ideas sobre futuras celebraciones.

Más tarde se ha dado paso a la lectura de la Declaración Institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer. Los encargados de su lectura han sido usuarios del CPA de La Barriada de la Paz y del CPA de La Caleta, así como alumnado del Colegio de Las Carmelitas de Cádiz.

Al evento han acudido el alcalde de Cádiz, Bruno García, la presidenta de la Diputación Provincial, Almudena Martínez, el subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, los delegados territoriales del Gobierno andaluz, así como numerosos representantes de instituciones y asociaciones de la provincia.

Además, se ha informado que el hall principal del Centro Provincial de Instituto Andaluz de la Mujer en Cádiz ha sido escenario de la exposición del IX concurso CSIF de fotografía Igualdad y Respeto.

El concurso se ha centrado en esta edición en la relación de la mujer con el mundo rural, siendo el primer premio para la foto titulada 'Cargando la recolección', de Manuel Santamaría Curtido, residente en El Puerto de Santa María. Esta exposición ha sido visitada a primera hora de la mañana por la delegada de la Junta, antes de presidir el acto central del Día Internacional de la Mujer.

Dentro de las actividades programadas para celebrar el Día Internacional de la Mujer el IAM también ha instalado una carpa de información a la mujer, situada en la Plaza de España, al lado de la Diputación Provincial, una iniciativa que ya se ha llevado a cabo en ediciones anteriores y que ha tenido gran aceptación y numerosas visitas.