La Junta refuerza con una formación en Cádiz la atención a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género

La secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, Concepción Cardesa, inaugura la jornada de formación a través del Protocolo Andaluz para la atención a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género en El Puerto - JUNTA DE ANDALUCÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía ha impulsado una jornada de formación a través del Protocolo Andaluz para la atención a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, que ha inaugurado la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, Concepción Cardesa, en el salón plenario del Parque de Los Toruños, en El Puerto de Santa María (Cádiz).

El encuentro ha combinado formación y sensibilización, ofreciendo herramientas al personal de administraciones públicas y entidades privadas que intervienen en este ámbito, ha detallado la Junta en una nota.

El protocolo, actualizado en noviembre de 2024, fue desarrollado por la Consejería junto a la Federación de Asociaciones de Mujeres con Discapacidad en Andalucía (Famdisa) en el seno del Observatorio Andaluz de Violencia de Género, según ha explicado Concepción Cardesa.

La acción formativa se ha organizado en dos bloques. El primero ha sido impartido por Nieves Galán Calvillo, psicóloga y con un Máster en Psicología General Sanitaria y Máster en Terapia de Pareja. Actualmente es coordinadora en Codisa-Impulsa Igualdad Andalucía, donde lidera las Unidades de atención especializada a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género. El segundo bloque lo ha impartido Lourdes Casimiro Feria, trabajadora social, diplomada en Trabajo social y Máster en Género, Identidad y Ciudadanía por la Universidad de Huelva, que actualmente desarrolla su labor profesional en Famdis.

La secretaria general de Familias ha destacado que ambas ponentes representan "una clara apuesta por la defensa de los derechos de las mujeres con discapacidad", visibilizando "la doble discriminación por razones de género y de discapacidad", aportando ambas una amplia experiencia en programas de enfoque de género y diversidad.

Durante la jornada se ha abordado el papel de la mujer con discapacidad como sujeto de derechos, identificando factores y riesgos específicos, analizando experiencias y buenas prácticas, y ofreciendo formación práctica sobre el protocolo, incluyendo fases de detección, acompañamiento, coordinación institucional y herramientas necesarias para su aplicación.

Según Concepción Cardesa, esta cita formativa es "una herramienta fundamental para combatir la lacra de la violencia de género".

La formación está dirigida a trabajadores sociales de servicios comunitarios y del Servicio Andaluz de Salud, profesionales de centros de información municipal e institutos provinciales de atención a la mujer, del Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía (SAVA), del Instituto de Medicina Legal y de otras entidades vinculadas a la atención de mujeres con discapacidad.