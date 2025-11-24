La Junta rehabilitará un edificio de 84 viviendas públicas en el barrio de La Piñera de Algeciras

ALGECIRAS (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha licitado por 252.770 euros las obras de rehabilitación de un edificio de 84 viviendas públicas en régimen de alquiler, situado en la barriada de La Piñera en Algeciras (Cádiz).

Según ha explicado en una nota, la intervención afectará a cuatro bloques plurifamiliares con siete portales emplazados dentro de una parcela en esquina limitada por las calles Ubrique y Pedro Romero. Estos inmuebles cuentan con una planta baja y otras dos en altura, con una distribución de cuatro viviendas por cada planta.

Por su parte, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha reiterado "el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno para mejorar y modernizar el barrio de La Piñera, no sólo actuando en estas viviendas, sino también rehabilitando las calles de su entorno".

Díaz ha remarcado que se ha apostado por esta barriada con una inversión total de más de dos millones de euros procedente de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis). De hecho, esta intervención está considerada una Operación de Importancia Estratégica, cofinanciada por el Programa Feder Andalucía 2021-2027, según ha indicado la Junta.

Asimismo, ha explicado que las obras cuentan con un plazo de ejecución de seis meses desde el inicio de los trabajos, así como que el proyecto abarca la reparación de la red de saneamiento existente, además de la impermeabilización y reconstrucción de arquetas de paso. También está programada la mejora del alumbrado exterior existente, con la instalación de un sistema de placas fotovoltaicas e iluminación leds que reducirán el consumo de luz.

Igualmente, según ha señalado la Junta, se procederá al pintado y recubrimiento de las fachadas y cubiertas, así como al resanado de los perfiles metálicos en los remates del edificio. Las empresas interesadas en acometer las obras del grupo de viviendas de calle Ubrique y Pedro Romero podrán presentar sus ofertas hasta el día 15 de diciembre.

Finalmente, ha recordado que la rehabilitación de este edificio se suma a las obras recientemente adjudicadas por más de dos millones de euros para reurbanizar ocho calles de este mismo barrio algecireño con un entorno con 256 viviendas. Esta otra intervención, que cuenta también con financiación de los fondos Feder, consiste en diversas mejoras en el viario público, zonas verdes y peatonales de las calles Guadiaro, Eresma, Híjar, Adaja, Esla, Henares, Tajuña y Paseo del Cigüela.