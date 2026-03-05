La Junta reivindica el protagonismo de las mujeres en la modernización de la Justicia en un acto en Cádiz

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, interviene en las IV Jornadas 'Mujeres que nos inspiran en defensa de la Igualdad' celebradas en Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha reivindicado el protagonismo de las mujeres en la transformación y modernización que vive en estos momentos la Justicia en el marco de las IV Jornadas 'Mujeres que nos inspiran en defensa de la Igualdad' que cada año organiza la Consejería en torno al 8 de marzo y que ha celebrado esta edición en la ciudad de Cádiz.

Tras su paso por Córdoba, Granada y Málaga, este año llega a Cádiz con la participación de profesionales que han roto ese techo no por ser mujeres sino por su trayectoria, ha indicado la Junta en una nota.

"Hacemos estas jornadas para normalizar que una mujer cualificada, que se esfuerza y trabaja, alcance los objetivos que se propone y que en los puestos directivos y de responsabilidad la diferencia entre hombres y mujeres sea cada vez más anecdótica", ha asegurado el consejero antes de participar en este acto.

En ese sentido, ha apuntado que "a nosotros no nos gustan ni los techos ni los cristales, nos gusta que se pueda progresar, que se pueda avanzar sobre esa vía, sobre ese planteamiento de la igualdad".

En la última promoción de jueces, las mujeres representan el 70% de las nuevas incorporaciones a los tribunales andaluces, entre ellas la jueza más joven de España, y son también el 68% del personal funcionario, para el que la Junta cuenta con el I Plan de Igualdad, aprobado en 2024. El reto por tanto es garantizar que las profesionales "no tengan techo en su carrera" y lleguen a puestos de responsabilidad que aún copan los hombres.

El consejero ha expresado que, además de la "inspiración femenina", se cuenta en esta jornada con "la inspiración de una ciudad como Cádiz", que a principios del siglo XIX "inspiró al mundo en torno a la libertad" con la proclamación de la Constitución de 1812.

"Este momento en el que ahora nos encontramos, también tiene mucho de inspirador y de impulso en torno a la igualdad, que reclamamos para que las mujeres que tengan compromiso, que hagan un esfuerzo y que tengan talento, se encuentren en las mismas condiciones que cualquier hombre o que cualquier otra mujer".

Las ponentes de este año han sido Begoña Rodríguez, la primera magistrada que presidió una Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA); Reyes Vila, que dirige el Tribunal de Instancia de Sevilla, uno de los mayores de España; Macarena Arroyo, fiscal que desarrolla su trabajo en primera línea contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar; y Susana Espinosa, teniente coronel de la Guardia Civil que ha abierto camino en esa institución.

Dar visibilidad al trabajo de estas mujeres no solo es "obligado" sino una forma de que su ejemplo "inspire a las nuevas generaciones" en un mundo al que cada vez se incorporan más mujeres jóvenes.

Como se ha apuntado sobre la judicatura andaluza, hoy en día las juezas son mayoría, con un 55,4% del total, y su presencia sigue creciendo, reiterando el dato de que el 70% de quienes se han incorporado en la última promoción son mujeres.

No obstante, conforme se sube en el escalafón, el número de mujeres desciende. Así, en los órganos de Primera Instancia e Instrucción, que constituyen la entrada al sistema, la presencia femenina es mayoritaria, con 129 mujeres frente a 69 hombres.

De los ocho tribunales de instancia de las capitales andaluzas, tres --Córdoba, Málaga y Sevilla-- están dirigidos por mujeres. La proporción se invierte en las Audiencias Provinciales, con 73 mujeres frente a 112 hombres y solo una presidenta en Málaga.

Esto se reduce a menos de la mitad en el Tribunal Superior de Justicia (TSJA), que cuenta con 22 mujeres y 50 hombres, un organismo que nunca ha estado presidido por una mujer.

Sí se cuenta en Andalucía con una fiscal superior, Ana Tárrago, quien ha intervenido en la inauguración junto al presidente del TSJA, Lorenzo del Río, y el alcalde de Cádiz, Bruno García, en este acto. En el Ministerio Público las mujeres también son mayoría en Andalucía, con un 60%.

José Antonio Nieto ha destacado que pese a la alta feminización, entre los casi 9.000 funcionarios que trabajan en los tribunales andaluces, que supera el 68%, hasta la llegada del Gobierno de Juanma Moreno no se puso en marcha un Plan de Igualdad para el colectivo.

Negociado con los sindicatos, este plan fue aprobado en 2024 e incluye medidas de conciliación y corresponsabilidad, protocolos frente al acoso laboral y sexual, formación en materia de igualdad y programas de impulso al liderazgo femenino para garantizar que las profesionales no tengan techo y puedan desarrollar su carrera profesional en igualdad de condiciones y aspirar a puestos de responsabilidad.