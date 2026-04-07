Junta resalta la labor de interlocución de la Oficina Comarcal Agraria de Medina (Cádiz) con el sector primario

1075568.1.260.149.20260407125854 El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco (i), realiza una visita técnica a la Oficina Comarcal Agraria ubicada en Medina Sidonia (Cádiz). - Rocío Ruz - Europa Press

MEDINA SIDONIA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha realizado una visita a la Oficina Comarcal Agraria (OCA) ubicada en Medina Sidonia (Cádiz), donde ha conocido unas instalaciones que funcionan como "punto clave" de interlocución directa entre el sector primario y la administración autonómica en las zonas rurales.

La de Medina Sidonia es una de las 60 oficinas repartidas por el territorio andaluz, donde trabajan alrededor de 900 técnicos y empleados, ha apuntado la Junta en una nota.

Acompañado por el alcalde de Medina, José Manuel Ruiz, la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, y el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en esta provincia, Francisco Moreno, el consejero andaluz ha agradecido al personal la tarea diaria y la "extraordinaria" labor realizada desde la Oficina Comarcal Agraria tras el tren de borrascas que ha barrido Andalucía en los últimos meses.

Como ha reconocido Fernández-Pacheco, las OCAs ofrecen asesoramiento y la posibilidad de realizar trámites relacionados con la actividad profesional del ámbito agrario, pesquero, acuícola y agroindustrial.

En concreto, el ámbito de actuación de la OCA de Medina Sidonia contempla seis localidades de la comarca gaditana de La Janda, que incluye a Alcalá de los Gazules, Barbate, Benalup-Casas Viejas, Medina Sidonia, Paterna de Rivera y Vejer de la Frontera, con una población total de más de 64.000 habitantes y casi un millar de explotaciones agrícolas, ganaderas y mixtas.

El consejero ha señalado al respecto que se trata de una zona en la que se desarrolla "una importante actividad agraria con especial importancia de la ganadería extensiva", haciendo referencia a la cría de raza retinta, que es "una de las señas de identidad de esta zona gaditana".

Por su parte, el alcalde de Medina Sidonia ha agradecido la visita del consejero y "estas magníficas instalaciones" de la Junta de Andalucía, en referencia a la Oficina Comarcal Agraria. Además, ha lamentado las incidencias registradas en los caminos rurales de la comarca jandeña, con especial atención a su localidad, como consecuencia de las intensas lluvias registradas entre finales de 2025 y principios de 2026.

En esta área se encuentran ubicadas más de 500 explotaciones dedicadas al ganado bovino que, casi en su totalidad, apuestan por el sistema extensivo. El ganado equino también tiene un papel importante en la zona con cerca de 980 explotaciones. A todas ellas se da servicio desde la Oficina Comarcal Agraria de Medina Sidonia.