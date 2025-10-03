La Junta saca a licitación obras de reparación y conservación en 104 viviendas públicas de alquiler de La Línea (Cádiz)

Viviendas de la barriada Nueva Atunara de La Línea de la Concepción (Cádiz). - JUNTA DE ANDALUCÍA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha sacado a licitación las obras de adecuación y conservación de 104 viviendas públicas en régimen de alquiler de la barriada Nueva Atunara de La Línea de la Concepción (Cádiz).

Las obras cuentan con un montante de 53.127 euros, con un plazo estimado de dos meses para la ejecución de los trabajos, ha detallado la Junta en una nota.

La intervención abarca diversos trabajos de restauración, pintura y recubrimiento de los pretiles de las cubiertas. Así, se procederá a la reparación de los elementos prefabricados y a la sustitución de todas las piedras artificiales de remate del pretilado de las cubiertas.

Las obras se llevarán a cabo en un grupo de viviendas unifamiliares, de planta baja y un piso, con patio trasero y acceso directo e independiente desde la calle. Tras una inspección técnica desarrollada por AVRA, se ha determinado la necesidad de acometer los trabajos dado el deterioro que presentan estos elementos constructivos.

Según la Junta, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha hecho hincapié en este tipo de intervenciones que se están acometiendo en el parque público de viviendas de Andalucía para "garantizar el buen estado de conservación de los inmuebles".

"A nuestra llegada, nos encontramos un parque público de viviendas deteriorado, con carencias, con barreras arquitectónicas y sin niveles adecuados de sostenibilidad. Nuestro objetivo no solo es construir más viviendas públicas, sino también acometer las obras necesarias para la conservación y rehabilitación de estos edificios, ofreciendo una mejor calidad de vida a sus residentes", ha sostenido.

Las empresas interesadas en acometer esta intervención podrán presentar sus ofertas económicas hasta el próximo 28 de octubre.