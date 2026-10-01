La Junta saca a licitación la redacción del proyecto del nuevo hospital de Cádiz por casi 50 millones

Archivo - El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en un acto en Cádiz. ARCHIVO.- María José López - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha publicado este jueves 1 de octubre la licitación del contrato para la redacción de los servicios de redacción del proyecto básico y de ejecución del nuevo hospital de Cádiz, por un importe de casi 50 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución total de 17 meses.

El expediente incluye también el estudio de ordenación, la dirección de obra, dirección de ejecución y la coordinación de seguridad y salud para la construcción del complejo sanitario, como ha indicado la Junta en una nota.

El vicepresidente primero y consejero del Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado que se ha elevado a "800 camas" la capacidad del edificio, tras una modificación del Plan Funcional y de la memoria justificativa.

"Estamos ante un paso decisivo en este proyecto, para el que no hay vuelta atrás. Hoy demostramos a los gaditanos con hechos que el nuevo hospital de Cádiz pronto será una realidad y no una promesa", ha aseverado Sanz, quien ha defendido que el Gobierno de Juanma Moreno "cumple con su palabra", al dotar a la capital gaditana de un centro "de vanguardia" que será "un referente de la sanidad pública andaluza y un modelo a seguir".

El consejero ha aseverado en un mensaje en la red social X que "cumplimos con nuestra palabra frente a las promesas incumplidas de los gobiernos socialistas".

PLAZO ABIERTO HASTA EL 1 DE DICIEMBRE

La licitación ha sido publicada en el perfil de licitaciones de la Junta de Andalucía con un presupuesto base de licitación se ha fijado en 49.652.099 euros (con IVA incluido). La adjudicación se tramitará mediante un procedimiento abierto y ordinario, sin división en lotes, para garantizar una solución arquitectónica unitaria, racional y coordinada entre los equipos de diseño y la posterior fase de obras.

Las ofertas se podrán presentar hasta el próximo 1 de diciembre a las 15,00 horas.

El contrato estipula un plazo de ejecución para la fase de diseño y redacción del proyecto de 510 días (17 meses) desde su formalización, dividiéndose en 150 días para la redacción del Proyecto Básico y 360 días para el de ejecución. La fase de dirección y seguimiento de obra se prolongará en consonancia con la duración de los trabajos de construcción.

Además, se ha introducido una modificación del Plan Funcional y la memoria justificativa sobre la que se sustenta el proyecto, que ha permitido elevar el número de camas previstas de 782 a 800, distribuidas entre las áreas del hospital de agudos de adultos (532), el área de hospitalización materno-infantil (50), la UCI, cuidados intermedios y neonatología (99), y las 119 del Hospital San Carlos, ya existentes, destinadas a pacientes de cuidados paliativos, lesionados medulares y pacientes frágiles.

Asimismo, dispondrá de 334 consultas ambulatorias y de pruebas funcionales --211 para adultos y 123 en el área materno-infantil--, bloques quirúrgicos de adultos y obstétricos, unidades de reproducción asistida, servicios de radioterapia, medicina nuclear, un helipuerto o helisuperficie y un aparcamiento subterráneo.

La futura infraestructura se levantará sobre los terrenos de la Avenida Marconi número 33, en la antigua Zona Franca del área portuaria de Cádiz, sobre una parcela de 32.852 m2, y servirá de base para atender a una población de estimada cercana a 1,4 millones de personas, sumando la población de Cádiz, Ceuta y Gibraltar.

El nuevo hospital busca ofrecer atención sanitaria integral, eficiente, centrada en el paciente y adaptada a las necesidades del entorno, donde destaca la humanización del cuidado, la digitalización de procesos y la flexibilidad estructural.

El centro concentrará la atención al paciente agudo de Cádiz, incluyendo un Área Materno Infantil, con el objeto de integrar todos los servicios que presta el actual Hospital Puerta del Mar, mientras que el Hospital San Carlos, ubicado en San Fernando, mantendrá los usos actuales.

Como centro docente e investigador, dispondrá también de un centro de simulación asistencial, básica y avanzada, laboratorios, aulas y seminarios.

Esta configuración se completa con otros servicios de atención al paciente --admisión, mortuorio y servicios religiosos--, áreas no asistenciales a instalaciones --almacenes, logística, cocina, lavandería y vestuarios de personal-- y las áreas de dirección y administración general.