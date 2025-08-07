La Junta subraya la calidad de los vinos del Marco de Jerez que son "muy valorados en todo el mundo"

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, en una visita a las instalaciones de Bodegas Barbadillo en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado este jueves las instalaciones de Bodegas Barbadillo en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), donde ha puesto en valor "la gran calidad" de los vinos que se elaboran en toda Andalucía y en particular en el Marco de Jerez, donde "se unen tradición e innovación para seguir obteniendo caldos de excelencia muy bien valorados en todo el mundo".

Acompañado por representantes del Consejo de Administración de la bodega gaditana, encabezados por su presidente, Manuel Barbadillo, el consejero ha recorrido las oficinas y bodegas de esta empresa "con alto prestigio internacional y gran vocación exportadora", según ha recogido la Junta en una nota.

Fernández-Pacheco ha apuntado que en los cinco primeros meses de 2025 se han comercializado en el extranjero más de 787 toneladas de vinos de Andalucía, valoradas en más de seis millones de euros.

Con exportaciones por tres millones de euros relativas a 474,6 toneladas de vinos, la provincia de Cádiz roza el 50% del valor y alcanza el 60% del volumen de las ventas de estas bebidas al mercado estadounidense entre enero y mayo de este año.

Al hilo de estos datos, el consejero ha lamentado que Estados Unidos "imponga nuevas medidas arancelarias a los productos agroalimentarios europeos", calificándolas de "injustas" y advirtiendo que afectan a un sector "de gran importancia para la economía andaluza, formado por profesionales ajenos a la política internacional".

Fernández-Pacheco ha recalcado la necesidad de que el Gobierno de España defienda los intereses del campo andaluz y español ante la Unión Europea "con mayor firmeza" para evitar que la política arancelaria norteamericana suponga "un perjuicio más para unos agricultores y ganaderos, que ya deben hacer frente a demasiados retos a diario".