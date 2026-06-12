La Junta subvenciona con 1,4 millones proyectos de investigación de colaboración internacional

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, interviene en Cádiz en el acto de homenaje por el Día del Donante de Sangre. A 12 de junio de 2026 en Cádiz (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

CÁDIZ 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha abierto el plazo para solicitar subvenciones destinadas a proyectos de investigación de colaboración internacional por un importe de 1.412.180 millones de euros.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha destacado en una nota que con ello "Andalucía refuerza su apuesta por la innovación en salud y la mejora de la calidad asistencial y del servicio que prestamos a los andaluces".

Para Sanz, el sector de la investigación en salud dentro del Sistema Sanitario Público Andaluz tiene un "importantísimo valor económico y social que genera riqueza, aporta valor y contribuye a la creación de empleo altamente cualificado". De hecho, en la actualidad son en torno a 2.000 los profesionales contratados actualmente.

A través de la Secretaría General de Investigación, Innovación y Salud Digital, la Consejería ha abierto el plazo para solicitar subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la Línea de Fomento de la generación del conocimiento en áreas temáticas de excelencia en biomedicina y en ciencias de la salud a través de la Investigación, Desarrollo e Innovación para Programas de Investigación Clínica en Red en Atención Primaria.

También para una segunda línea centrada en Proyectos de I+D+i en salud de colaboración internacional, en el marco del programa Horizonte Europa.

Las subvenciones podrán solicitarse en los próximos diez días hábiles tras su publicación hoy en el BOJA.

En cuanto al importe máximo de las subvenciones, será de 300.000 euros por solicitud en el caso de Programas de Investigación Clínica en Red en Atención Primaria, que deberán realizarse entre los ejercicios económicos 2026 a 2029. Estas ayudas servirán para generar evidencias aplicables al entorno donde se resuelven la mayoría de los problemas de salud de la población, mejorando la efectividad, seguridad y eficiencia de la atención primaria.

"Con esta iniciativa pretendemos atraer ensayos clínicos de calidad en este ámbito tan deficitario como necesario", ha apuntado el consejero en funciones.

En cuanto a los Proyectos de I+D+i en salud de colaboración internacional, en el marco del programa Horizonte Europa, la cuantía máxima a conceder a cada solicitud presentada, que reúna los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, será de un máximo de 250.000 euros por cada proyecto en los que el grupo participe como coordinador en la asociación europea y 125.000 euros por cada proyecto en los que el grupo participe como asociado en la asociación europea.

Los proyectos tendrán una duración máxima de cuatro años y deberán realizarse en los ejercicios económicos 2026 a 2029.

Estos proyectos son "altamente competitivos" y para poder solicitar la ayuda deben haber concurrido con éxito a convocatorias del programa Horizonte Europa de la Comisión Europea junto a otros países formado una asociación o 'parnerships'.

Las solicitudes de subvención se podrán presentar exclusivamente en el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía.