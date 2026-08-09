La Junta ultima la rehabilitación de 106 viviendas públicas en alquiler en la calle Alegría de Cádiz

Obra de rehabilitación de viviendas públicas de alquiler en la calle Alegría de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha destacado que se encuentra en la fase final de la rehabilitación integral de 106 viviendas públicas en alquiler de la calle Alegría de Cádiz, en el barrio de Trille. La actuación, ejecutada por la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha permitido mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y las instalaciones comunes de la promoción.

Según ha indicado el ejecutivo andaluz en una nota, la intervención cuenta con una inversión de 3.343.352 euros, financiada a través del Programa Feder Andalucía 2021-2027. Las obras fueron adjudicadas a Construcciones y Cerámicas Lagos por 2.596.076 euros.

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha destacado que "la rehabilitación energética es una de las principales líneas de trabajo del Gobierno andaluz para transformar y modernizar el parque público residencial".

"Estas intervenciones permiten actuar sobre edificios construidos hace décadas para reducir su consumo energético, mejorar el aislamiento y ofrecer a sus residentes hogares más confortables, saludables y sostenibles", ha señalado.

Rocío Díaz ha incidido en que el beneficio de estas actuaciones "no se limita a la mejora física de los edificios", sino que tiene una repercusión directa en la economía familiar.

"Una vivienda mejor aislada necesita menos energía para mantener una temperatura adecuada, lo que reduce el gasto asociado a la climatización y resulta especialmente importante para las familias que pueden encontrarse en situación de vulnerabilidad energética", ha añadido.

La promoción se encuentra en el barrio de Trille, en la zona de extramuros de Cádiz y próxima a la Barriada de la Paz. El conjunto está formado por ocho bloques distribuidos alrededor de un patio central cerrado, con fachadas y accesos desde las calles Alegría, Soleá y Mirabras y desde la plaza de los Cantes.

La actuación tiene carácter integral. Además de mejorar el comportamiento energético de los edificios, incluye trabajos de conservación y mantenimiento, la renovación de instalaciones comunes y la eliminación de barreras arquitectónicas.

En las fachadas se ha instalado un sistema de aislamiento térmico exterior, después de sanear y reparar los elementos deteriorados. También se han rehabilitado y aislado las cubiertas y se han sustituido las puertas de acceso a los edificios, las ventanas y las balconeras de las viviendas por nuevas carpinterías de PVC con doble acristalamiento termoacústico.

Estas mejoras reducirán las pérdidas de calor y frío, disminuirán las necesidades de calefacción y refrigeración y permitirán mantener una temperatura interior más estable durante todo el año.

El proyecto ha incorporado una instalación solar fotovoltaica para producir electricidad destinada a las zonas comunes de los bloques, además de sistemas de iluminación LED en los espacios interiores y exteriores. Otra de las principales mejoras ha sido la instalación en las viviendas de un sistema descentralizado de ventilación de doble flujo con recuperación de calor.

Este equipamiento permite renovar el aire interior de manera controlada y recuperar hasta el 95% de la energía del aire expulsado, lo que ayuda a evitar condensaciones y mejora la calidad ambiental de los hogares.

La actuación incluye también reparaciones estructurales en dos de los ocho bloques, la renovación de diferentes instalaciones comunes y mejoras en los espacios interiores de la promoción para facilitar la movilidad y la accesibilidad de los residentes.

MÁS DE 50 MILLONES PARA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

La intervención de la calle Alegría forma parte del programa desarrollado por AVRA para impulsar la transición energética del parque público residencial de Andalucía. Desde 2019, la Agencia ha puesto en marcha 72 actuaciones de rehabilitación energética, algunas ya finalizadas y otras en ejecución, con una inversión superior a 50 millones de euros, cofinanciada con fondos europeos, para mejorar las condiciones de 2.848 viviendas sociales.

De este conjunto, 45 actuaciones corresponden a la XII Legislatura, con una inversión de más de 37 millones de euros para mejorar el comportamiento energético de 1.726 viviendas públicas. Las intervenciones incluyen medidas pasivas, como el aislamiento de fachadas, cubiertas y carpinterías, junto con sistemas activos de climatización eficiente, generación de energía renovable, aerotermia y ventilación con recuperación de calor.

Rocío Díaz ha afirmado que "la Junta continuará extendiendo esta línea de actuación por toda Andalucía, porque conservar el parque público significa también adaptarlo a los nuevos estándares energéticos y a las necesidades actuales de las familias".

"Nuestro objetivo es ofrecer viviendas públicas más eficientes, accesibles y confortables, al tiempo que reducimos las emisiones y protegemos el medio ambiente", ha concluido.