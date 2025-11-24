Licitada por más de 500.000 euros la redacción del proyecto para duplicar la A-384 entre Arcos y Bornos (Cádiz)

Vista de la carretera A-384 entre Arcos de la Frontera y Bornos, en la provincia de Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha licitado la redacción del proyecto de duplicación de la carretera A-384 en un tramo de cinco kilómetros entre Arcos de la Frontera y Bornos, en la provincia de Cádiz, que contará con un presupuesto de más de medio millón de euros.

En dicho tramo, la carretera presenta una intensidad de tráfico superior a 5.000 vehículos al día, por lo que se ha considerado su duplicación, como ha indicado la Junta en una nota.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha indicado que este proyecto es "necesario" para conectar el interior de las provincias de Cádiz y Málaga "de manera segura", incidiendo en que el actual Gobierno andaluz "reactivó esta infraestructura" con un estudio informativo y "ahora" con el proyecto de autovía entre Arcos y Bornos.

El tramo en concreto tiene su inicio en el punto kilométrico 0 y termina aproximadamente en el kilómetro 5, discurriendo por los municipios de Arcos de la Frontera y Bornos.

La solución propuesta es de dos calzadas de siete metros de ancho cada una separadas por una mediana. Cada una de las calzadas tendrá dos carriles de circulación de 3,5 metros de ancho.

De esta manera, el Gobierno andaluz ha reactivado una obra que "está pendiente de ejecutar desde cerca de dos décadas". En concreto, se ha detallado que fue hace 18 años, en 2007, cuando se encargaron los primeros estudios informativos para la duplicación de la calzada de la A-384 entre Arcos y Algodonales. Dos años después se acometió la redacción del proyecto entre Arcos y Bornos, pero "no se avanzó más en esta infraestructura y ni tan siquiera se llegaron a licitar las obras".

La carretera A-384 une las poblaciones de Arcos de la Frontera (Cádiz) con Antequera (Málaga), discurriendo por ambas provincias y conformando así la Ruta de los Pueblos Blancos. Junto a la A-382, constituye el eje Jerez de la Frontera-Arcos de la Frontera-Antequera.

Este itinerario forma parte del núcleo base de la malla de la red de gran capacidad andaluza, al dar acceso directo a la A-92 desde la aglomeración de Jerez de la Frontera y la Bahía de Cádiz.