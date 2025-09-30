Más de 400 alumnos de Formación Profesional inician sus prácticas en los centros sanitarios de la provincia de Cádiz

Acto de acogida para dar la bienvenida a los estudiantes que se incorporan al Complejo Hospitalario Puerta del Mar-San Carlos. - JUNTA DE ANDALUCÍA

La provincia de Cádiz incorpora en esta semana a más de 400 estudiantes de Formación Profesional que realizará prácticas en los centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía, tanto hospitalarios como de Atención Primaria durante los próximos meses.

La delegada territorial de Salud y Consumo en la provincia, Eva Pajares, y el de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, José Ángel Aparicio, han participado este martes en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz en el acto de acogida para dar la bienvenida a los estudiantes que se incorporan al Complejo Hospitalario Puerta del Mar-San Carlos, ha indicado la Junta en una nota.

Este miércoles tendrán lugar actos similares en el resto de centros. En las jornadas de acogida participan los equipos directivos de los centros sanitarios, además de tutores y profesores de los diferentes Institutos de Enseñanza Secundaria de la provincia cuyo alumnado inicia su periplo formativo en el sistema sanitario público de Andalucía en la provincia gaditana.

En concreto, serán 116 para el Área Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, 107 para el Hospital Universitario Puerta del Mar, nueve para el Hospital de San Carlos de San Fernando, 58 para el Hospital Universitario de Puerto Real, siete para el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, 51 para el Área Campo de Gibraltar Este, 60 para el Área Campo de Gibraltar Oeste, y cinco para el Centro Coordinador de Emergencias 061 en la provincia.

A lo largo de su periodo de formación, los estudiantes estarán tutorizados por profesionales sanitarios del centro en que realicen sus prácticas, lo que les facilitarán la adquisición de competencias profesionales, destrezas y habilidades que podrán alcanzar en los diferentes escenarios y situaciones sanitarias donde se produce la labor asistencial.

Además, tendrán un seguimiento coordinado por parte de los tutores docentes de los diferentes centros educativos.