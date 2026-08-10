Más de 600 estudiantes del Campo de Gibraltar (Cádiz) participan en el Programa de Refuerzo Estival

Archivo - El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en la provincia, José Ángel Aparicio, junto al subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. Archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

Un total de 637 alumnos de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar han podido beneficiarse este año del Programa de Refuerzo Estival, que ha desarrollado la Consejería de Educación para prestar una especial atención a estudiantes que precisan de un refuerzo educativo en áreas como la lógica matemática, la comprensión lectora o la lengua extranjera tras la finalización del período lectivo ordinario.

Además, se atiende al alumnado que necesita apoyo para la organización del trabajo y la mejora de los hábitos y técnicas de estudio o el desarrollo de habilidades de integración y de adaptación al grupo, ha indicado la Junta en una nota.

A través de esta iniciativa, a la que cada vez se suman más centros de la provincia de Cádiz, se contribuye a que los alumnos puedan afrontar el siguiente curso con mayores garantías de éxito.

El programa se desarrolló a lo largo del pasado mes de julio, participando en el mismo alumnado de primero a sexto de Educación Primaria y de primro y segundo de ESO de centros públicos, así como de centros privados sostenidos con fondos públicos y se pone en marcha gracias a docentes que se suman al mismo de forma voluntaria.

En el caso del Campo de Gibraltar se ha desarrollado en los municipios de Algeciras, La Línea y Los Barrios.

Así, en Algeciras han participado el IES Kursaal, y los CEIP Adalides, Alfonso XI, Puerta del Mar, Los Arcos, Juan Sebastián Elcano y Pelayo. En cuanto a la localidad de La Línea de la Concepción, se ha desarrollado en los CEIP San Felipe y Gibraltar, mientras que en Los Barrios ha sido en el CEIP Los Cortijillos.

El subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, así como el delegado territorial de Educación, José Ángel Aparicio, han valorado de forma positiva el desarrollo de una iniciativa que, no sólo ayuda al refuerzo académico de los alumnos que participan, sino que también contribuye a la conciliación familiar y fomenta entre los participantes hábitos saludables a través de actividades lúdico-deportivas.

En el conjunto de la provincia han sido 6.189 alumnos los que han participado en este programa, desarrollado en un total de 56 centros educativos con la participación de 420 docentes.