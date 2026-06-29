Menores infractores finalizan sus estudios mientras cumplen medidas judiciales en el CIMI La Marchenilla (Cádiz)

El subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, poniendo la banda de graduación a uno de los menores infractores que cursa sus estudios en el Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) La Marchenilla en Algeciras (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) La Marchenilla en Algeciras (Cádiz) gestionado por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, ha celebrado su tradicional acto de fin de curso con aquellos jóvenes que han culminado el primer o segundo ciclo de ESO y Bachillerato mientras cumplen medidas judiciales.

El subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, junto al concejal del Ayuntamiento de Algeciras, Javier Vázquez, y el director del CIMI, David Gutiérrez, han entregado diplomas a más de una veintena de jóvenes que, o han superado el primer ciclo de ESO durante este curso, han terminado la Educación Secundaria Obligatoria, han cursado el Bachillerato o han superado un ciclo formativo de grado medio, como ha indicado la Junta en una nota.

Javier Ros ha agradecido a la dirección del centro, dirigido por la entidad Ginso, y a sus educadores el trabajo que vienen realizando para tratar de ofrecer "un futuro mejor" a estos jóvenes que se encuentran cumpliendo medidas judiciales, a los que ha felicitado por su título y ha animado a que aprovechen el tiempo que estén aquí para formarse.

"Ya habéis dado el primer paso y espero que no os quedéis ahí, que sigáis adelante porque hay muchas oportunidades para la gente formada", ha indicado Ros, quien ha recordado que el Campo de Gibraltar cuenta con un amplio catálogo de títulos que les ayudará a "abrir muchas puertas", por lo que ha insistido en la importancia de que los jóvenes usen los recursos que se ponen a su alcance.

Por su parte, Javier Vázquez ha destacado el esfuerzo realizado por los jóvenes para obtener su título y los ha felicitado por su trabajo y por tomar la decisión de seguir con sus estudios. "Estamos orgullosos de esa labor que estáis haciendo porque esto os abrirá puertas en el futuro", ha sostenido.

Por último, David Gutiérrez, director del CIMI, ha puesto el acento en el esfuerzo de profesores y alumnos, a los que ha agradecido el trabajo realizado y ha animado a los jóvenes a "seguir adelante".

El CIMI de Algeciras cuenta con 104 plazas, 66 de ellas para el cumplimiento de medidas de internamiento abierto, semiabierto y cerrado y 38 de internamiento terapéutico. Dispone de aulas de estudio, salas multiusos modulares, talleres externos, de terapia, aulas-talleres, taller de jardinería y horticultura, de cerámica, aulas de informática, una sala de videoconferencias, un aula multiusos, gimnasio, patios deportivos y espacios para la convivencia.

En cuanto al personal, rozan los 200 trabajadores.

Durante el periodo lectivo se da prioridad a la formación reglada para la obtención del título de ESO o Formación Profesional, así como a talleres prelaborales o actividades de orientación e inserción laboral.

Sin embargo, en verano o durante el periodo no lectivo se llevan a cabo actividades relacionadas con hábitos de vida saludable, nuevas masculinidades --para la prevención y sensibilización de la violencia de género--, animación a la lectura, cine y educación en valores o Formación Profesional mediante convenio con entidades como la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar.