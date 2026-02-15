Moreno apunta a vuelta parcial de los vecinos a Grazalema que se decide esta tarde con informes de geólogos

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, este domingo en Ronda (Málaga) acompañado por el alcalde de Grazalema (Cádiz) y la alcaldesa de Ronda. - ÁLEX ZEA/EUROPA PRESS

RONDA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este domingo que esta tarde se va a decidir la vuelta parcial de los vecinos desalojados de Grazalema (Cádiz), una decisión que se supedita a los informes que ofrezcan los geólogos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) acerca de "qué zonas del municipio y del casco urbano son seguras".

En declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a el polideportivo El Fuerte de Ronda (Málaga), que acoge a parte de los 1.500 vecinos desalojados de Grazalema, Moreno ha señalado que "vamos a estar en disposición de tomar decisiones esta misma tarde".

Seguidamente ha reconocido que "podría ser de manera inminente" ese retorno de los vecinos a las zonas del municipio gaditano identificadas por los geólogos como seguras.

"Si tomamos la decisión esta tarde puede ser mañana mismo", ha seguido apuntando el presidente andaluz sobre en qué momento se produciría ese regreso de los vecinos de Grazalema, quien después de dirigirse a los medios de comunicación iba anunciar personalmente a los propios alojados en Ronda la decisión que se tomará esta tarde.

El presidente de la Junta ha explicado que "los técnicos con georradares están midiendo el nivel de peligrosidad" de Grazalema en situaciones como "corrimientos de tierra o hundimientos" que pudiera derivar en peligro para las familias que pretenden volver.

Moreno ha reconocido que se trata "ya de una buena noticia que a lo largo de esta tarde" se pueda acordar el retorno no al conjunto del municipio pero sí que se hará "por fases, por zonas".

El presidente andaluz, quien ha recordado que la decisión del desalojo de los vecinos de Grazalema que se tomó el 5 de este mes "fue difícil para el alcalde y para mí", ha remarcado que "esto no es una decisión política", ya que ha apelado a que será "una decisión que tomamos ambas administraciones asentada en los informes de los especialistas".

"Esto nos abre una luz de esperanza a que de manera progresiva podamos empezar a ir terminando con esta situación", ha afirmado el presidente andaluz.

(((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))