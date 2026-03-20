Moreno destaca el empuje de la mujer en el desarrollo económico y el crecimiento de Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno interviene en la clausura de la I Jornada del Programa Preparadas que se celebra en arcos de la Frontera (Cádiz). - Francisco J. Olmo - Europa Press

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado el protagonismo que la mujer ha adquirido en el desarrollo y el crecimiento que viene registrando la comunidad en la actualidad, reflejado en indicadores como el del empleo femenino, donde hay casi más de 315.000 mujeres ocupadas más desde 2018, con una tasa de paro femenino que ha bajado ocho puntos y donde más de la mitad de los nuevos autónomos en 2025 fueron mujeres, siendo en este caso más de 220.000 --un 19% más que en 2018.

A todo esto se suma un marcado liderazgo en el emprendimiento, ya que la comunidad autónoma cuenta con más de 181.000 mujeres empresarias, tal y como lo ha subrayado el presidente durante la clausura del Programa Preparadas en Arcos de la Frontera (Cádiz), unas jornadas que se han desarrollado alrededor de la capacitación digital como eje central y en la que han participado 80.000 mujeres de un total de 572 municipios, sobre todo, menores de 30.000 habitantes, rurales y en 60 zonas y barrios vulnerables.

"Andalucía se escribe en femenino. Durante mucho tiempo ha faltado que todo ese talento femenino florezca, por eso son tan importantes iniciativas como estas jornadas, para que la mujer tome conciencia del valor y la capacidad que tiene, y eso es lo que necesitamos en Andalucía", ha afirmado el presidente, quien ha considerado que "si ese poderío y esa fuerza no sale, no lograremos los objetivos que nos hemos marcado".

En ese sentido, ha resaltado la contribución que suponen iniciativas como el programa Preparadas en el objetivo de consolidar el peso y el empuje que la mujer ha ganado a todos los niveles.

Aquí, ha dicho, "hablamos de formación digital y de muchas cosas más", poniendo en valor las "relaciones personales, dinámicas de grupo, el empoderamiento" y "a las mujeres que se atreven y a las que se les ha dibujado una sonrisa después de mucho tiempo". "Las mujeres ya no piden paso, están ahí ocupando su lugar porque su esfuerzo tiene resultados", ha añadido.

En el ámbito del empleo femenino, el Gobierno andaluz viene desplegando múltiples medidas de apoyo para incentivar el pleno desarrollo de la mujer en el ámbito laboral y la igualdad de oportunidades.

Entre las principales, destacan las ayudas para la contratación estable, caso del programa Emplea-T; las que se ofrecen a empresas de inserción y centros especiales de empleo, con incrementos específicos cuando las beneficiarias son mujeres; medidas como la cuota cero y las ayudas al inicio de actividad; o las líneas de orientación y acompañamiento laboral del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como el programa para mujeres en el ámbito rural o el servicio integral para víctimas de violencia de género.

Tras clausurar el Programa Preparadas, Moreno ha aprovechado su viaje a Arcos de la Frontera para realizar una visita institucional al Ayuntamiento de la localidad, donde ha mantenido un encuentro con su alcalde, Miguel Rodríguez, con quien ha abordado, entre otros asuntos, los efectos que provocaron en el municipio las borrascas que sacudieron Andalucía durante el mes pasado.