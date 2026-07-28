El museo de Baelo Claudia en Tarifa (Cádiz) reabre sus puertas tras una rehabilitación

Javier Ros, Tania Barcelona y el alcalde de Tarifa en la reapertura del Museo de Baelo Claudia. - JUNTA DE ANDALUCÍA

TARIFA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

El subdelegado de la Juta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, la delegada territorial de Cultura, Tania Barcelona, y el alcalde de Tarifa, José Santos, han visitado el museo del del Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia tras la rehabilitación del edificio y la renovación del discurso expositivo que ha llevado a cabo la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte.

Según ha indicado la Junta en una nota, Ros ha recordado que los trabajos han supuesto una inversión cercana a los 1,3 millones de euros, en "una apuesta firme por la conservación, la recuperación y la puesta en valor de un espacio que cada año recibe más de 100.000 visitas".

El subdelegado ha explicado que el objetivo de las obras llevadas a cabo ha sido frenar el deterioro que sufrían las envolventes de este museo, que fue diseñado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, garantizando así su estanqueidad, aumentando notablemente su eficiencia energética y aislamiento térmico, al tiempo que se ha reforzado la seguridad de los visitantes y la protección de sus valiosas colecciones arqueológicas.

Además de la rehabilitación del espacio, se ha procedido a renovar el discurso expositivo para seguir acercando a los visitantes los hallazgos realizados en el yacimiento durante los últimos 20 años. "Baelo Claudia es uno de los mejores ejemplos de urbanismo romano y desde la Consejería de Cultura se pretende mejorar la experiencia de los visitantes, por lo que habrá una renovación periódica de las obras", ha manifestado Ros.

Por su parte, Tania Barcelona ha hecho énfasis en las novedades que alberga el museo con motivo de su reapertura, entre ellas la incorporación del conocido como Doríforo de Baelo Claudia, una pieza que testimonia la difusión de los ideales estéticos clásicos en la Hispania romana y refleja el elevado nivel de romanización alcanzado por Baelo Claudia, o la estatua original de Junia Rufina, que representa un magnífico ejemplo del papel desempeñado por determinadas mujeres de las élites locales durante el Alto Imperio romano.

Además, la sala de exposiciones temporales acoge la muestra 'Baelo Claudia, una historia a trazos', del ilustrador gaditano Arturo Redondo, quien ha recreado con gran detalle la vida cotidiana y el urbanismo de lo que debió ser Baelo Claudia.

"Se trata de una exposición que lleva al público a conocer la historia de esta ciudad romana con un lenguaje visual accesible y atractivo, siempre sustentado en los daos históricos y arqueológicos proporcionados por el personal del Conjunto, lo que la convierte en una gran herramienta didáctica para comprender cómo era la vida en Baelo", ha explicado la delegada.

"Flexibilidad, accesibilidad y sostenibilidad van a centrar la nueva musealización, de manera que vamos a tener un espacio dinámico que va a evolucionar al mismo tiempo que lo hace el conocimiento que tenemos sobre esta ciudad romana", ha señalado la delegada territorial.

Asimismo, ha explicado que con la nueva configuración que se ha dispuesto, mediante el uso de mobiliario expositivo modular, "se va a poder mostrar rápidamente las piezas encontradas en excavaciones recientes, a lo que se une una revisión del relato expositivo, que ahora ofrece una lectura más integrada de la historia de la ciudad, relacionando su evolución urbana, la vida cotidiana, la economía, religión y el arte".

Nuevos sistemas de iluminación, soportes específicos para cada pieza y una mejora en la circulación del visitante son otras de las novedades que incorpora el museo con el objetivo de reforzar el papel del Conjunto Arqueológico como referente nacional e internacional en la interpretación del patrimonio romano.

Por último, el alcalde de Tarifa, José Santos, ha agradecido a la Junta su apuesta por la ciudad y por su patrimonio histórico, recordando que Baelo Claudia es uno de los grandes atractivos de la ciudad en materia de turismo.