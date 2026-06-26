Las obras del PFEA permiten avanzar en el vivero de empresas de El Bosque (Cádiz)

La delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta en Cádiz, Ana Bertón, y el alcalde de El Bosque, Rubén Corrales, en el edificio municipal que será un vivero de empresas. - JUNTA DE ANDALUCÍA

EL BOSQUE (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta en Cádiz, Ana Bertón, el alcalde de El Bosque, Rubén Corrales, y miembros del equipo técnico y de la corporación municipal han visitado los trabajos que se están realizando con cargo al PFEA en el edificio municipal de la avenida de Málaga para convertirlo en un vivero de empresas y ayudar a emprendedores a iniciar una actividad económica en la localidad que cree empleo y riqueza.

En una nota, la delegada ha destacado la importancia del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) que cofinancian el SEPE, la Junta y la Diputación para ayudar a los ayuntamientos a ofrecer equipamientos y servicios públicos que contribuyan a fijar la población al territorio.

En este sentido, ha explicado que la adecuación de este edificio municipal se está desarrollando con fondos del PFEA de varios ejercicios. En concreto, este año se está acometiendo una segunda fase centrada en preparar el acceso mediante escalinatas al semisótano de este inmueble, y la tercera fase de los trabajos en el interior.

La delegada de Administración Local, Ana Bertón, ha señalado que "las obras desarrolladas a través de este programa, en El Bosque y en otras zonas de la comarca y de la provincia gaditana, son un ejemplo claro de la colaboración entre administraciones, materializada en actuaciones para mejorar infraestructuras públicas de municipios, con las que se crea empleo y se ayuda a fijar la población al territorio".

Las actuaciones del PFEA 2025 correspondientes a estas obras tienen un coste total de 212.369 euros en El Bosque, de los que 49.430 euros corresponden a la Administración autonómica. Además, las obras del PFEA dan empleo a los trabajadores del campo cuando no hay campañas agrícolas. En esta edición se han generado 1.463 jornales.

El PFEA es un programa que incluye aportaciones de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial (que asumen el coste de adquisición de los materiales de obra) y de la Administración General de Estado, que se encarga de la retribución del personal contratado.

En este sentido, Bertón ha lamentado que para 2026 los fondos destinados al PFEA se mantengan congelados pese al incremento de los costes salariales y los precios de los materiales.

Asimismo, ha recordado que la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública vuelve a destinar este año 65,7 millones, de los que 7.594.678 euros corresponden a los ayuntamientos gaditanos. La aportación de la Junta y las Diputaciones es proporcional a la del SEPE, que se mantiene desde 2023 por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, ha concluido.