El operativo del Gran Premio de Jerez (Cádiz) suma 197 incidencias, un 35% menos que en 2025 debido a la lluvia

Imágenes del PMA del Gran Premio de Jerez. A 25 de abril de 2026, en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA 112) ha gestionado durante la jornada de este sábado un total de 86 incidencias relacionadas con el dispositivo de prevención y seguridad del Gran Premio de Jerez, un 56,7 menos que el año pasado cuando fueron 199 los incidentes coordinados.

El número total de incidentes atendidos desde la activación del Plan asciende ya a 197 emergencias, marcando un descenso del 35 % respecto al mismo periodo de 2025. Según ha detallado el 112 en una nota, la lluvia y la bajada de temperaturas han motivado este descenso en la atención que, por el contrario, no se ha dejado sentir en la afluencia del circuito que ha vuelto a ser masiva.

La mayor parte de las emergencias coordinadas se ha debido a asistencias sanitarias (112). Le siguen los accidentes de circulación (41) y las incidencias de tráfico (28), mientras que el resto se ha debido a otras tipologías, como casos relacionados con seguridad ciudadana (9), entre otras.

Desde la Dirección del Plan señala que el operativo discurre según lo previsto. Respecto al dispositivo sanitario, según la información transmitida por la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta en Cádiz -y elaborada a partir del centro de coordinación de emergencias del 061, los hospitales y la Atención Primaria de la provincia-, desde las 7.00 horas a las 17.00 horas de este sábado, no se han registrado incidencias de gravedad.

El Hospital Universitario de Jerez ha atendido a siete pacientes, principalmente por incidencias de tráfico, todos ellos leves y de alta. Por su parte, el Hospital Universitario de Puerto Real ha atendido a dos personas por sendos accidentes con moto, uno en San Fernando y otro en Puerto Real, y ya están de alta.

El Hospital Santa María de El Puerto ha atendido a tres heridos, dos por atropello, ya de alta, y uno por caída de moto, que permanece ingresado con politraumatismos.

OCUPACIÓN DE APARCAMIENTOS Y ZONA DE ACAMPADA

La ocupación en el aparcamiento de motos ha alcanzado el 100 por cien de la ocupación entre las 12,00 y las 14,00 horas, aunque a las 16,00 horas ha bajado al 90 %. En el caso del parking B la ocupación máxima se ha registrado entre el mediodía y las 16,00 horas llegando al 40 por ciento en el caso de vehículos y de 70 en el caso de motos.

En cuanto al parking de vehículos (C), la mayor afluencia se ha registrado a las 16:00 horas llegando al 55 por ciento. El aparcamiento D ha llegado al 60 por ciento entre las 12,00 y las 16,00 horas.

La zona de acampada ha llegado al 99 por ciento a las 16,00 horas, un punto por encima del año 2025 De cara a la jornada de mañana, en la que se espera la mayor afluencia de público, se insiste en la importancia de acudir al circuito con antelación suficiente para evitar aglomeraciones y colapsos en los accesos al mismo. Cada aficionado debe informarse con tiempo de la ruta más adecuada para entrar en el circuito en función de la zona de aparcamiento.