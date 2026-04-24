Gran Premio de España de MotoGP en Jerez 2026: estos son los cortes de tráfico y los principales puntos de vigilancia

Imagen del Circuito de Jerez-Ángel Nieto, donde se celebrará el próximo Gran Premio de España de Motociclismo. - Rocío Ruz - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz) se prepara para acoger desde este viernes y hasta el domingo el Gran Premio de España, cuarta cita del Mundial de MotoGP 2026, que se celebrará en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Miles de aficionados al motor acudirán a este enclave durante el fin de semana, lo que obligará a aplicar cortes de tráfico en distintos puntos del entorno ante la previsión de una elevada afluencia de público, así como reforzar los puntos de vigilancia.

En concreto, el tramo comprendido entre la calle Caldas y la plaza del Caballo permanecerá restringido al tráfico desde las 15,00 hasta la medianoche tanto el viernes como el sábado.

En esta zona también se cortará la circulación en la calle Gibraltar, en sus intersecciones con la avenida Duque de Abrantes y la calle La Yeguada, salvo para residentes y vehículos con acceso a garajes. Como alternativa, los vecinos de la calle Portugal y de las fincas con garaje podrán acceder y salir utilizando el tramo de carril bici entre la plaza del Caballo y la calle Gibraltar, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan en función de la afluencia de público.

Asimismo, el acceso y la salida del garaje de la urbanización Parque Capuchinos se realizarán por una única puerta, habilitada para ello con la señalización y los elementos necesarios.

En cuanto a la avenida de Europa, donde también se desarrollarán actividades programadas, la Policía Local podrá cortar el tráfico y desviarlo por la avenida Caballero Bonald durante el viernes y el sábado si la acumulación de motocicletas y turismos lo hace necesario por motivos de seguridad.

Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha un dispositivo especial de vigilancia y asistencia ante el masivo desplazamiento de motoristas procedentes de toda España y de otros países europeos con motivo del evento. Se estima que el volumen de tráfico alcanzará cerca de los 500.000 movimientos en las carreteras.

El operativo de la DGT en el entorno del circuito contará con la participación de cerca de 300 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, además de unos 50 funcionarios del organismo y personal técnico encargado de la instalación y mantenimiento de medidas especiales. Asimismo, el dispositivo incluirá efectivos de la Unidad de Medios Aéreos, que utilizará helicópteros y drones para labores de vigilancia y regulación del tráfico, así como vuelos nocturnos destinados a detectar infracciones -entre ellas, el exceso de velocidad- mediante la grabación de imágenes.

Además, y en virtud de una resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico de Cádiz, el Centro de Gestión de Tráfico del Suroeste aplicará un plan de medidas específicas para ordenar la circulación en los accesos y salidas del circuito, con el objetivo de mejorar la fluidez y reforzar la seguridad vial en toda la zona de influencia.

¿CUÁLES SON LOS PUNTOS DE VIGILANCIA?

En las provincias de Ciudad Real y Badajoz, así como en distintos puntos de la comunidad andaluza, se establecerán dispositivos de vigilancia con la participación de unos 450 agentes. Estos controles prestarán especial atención al uso del casco y del cinturón de seguridad, los excesos de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, los adelantamientos indebidos y las conductas temerarias o negligentes.

El cumplimiento de los límites de velocidad será supervisado tanto por radares fijos como de tramo instalados en carretera, además de los dispositivos de control de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que se desplegarán en turnos de mañana, tarde y noche para garantizar el respeto a la normativa vigente.

Asimismo, se han reforzado los controles de alcohol y drogas en las inmediaciones del circuito con el objetivo de prevenir y disuadir el consumo de sustancias asociado a la conducción.

Estas medidas se aplicarán en los principales ejes viarios que conducen al circuito de Jerez en un ámbito aproximado de entre 300 y 400 kilómetros en torno a este destino y con particular incidencia en los distintos ejes de la península. Así, en el eje del Mediterráneo se atenderán a las carreteras A-92, N-340, A-7, A-381 y A-382; en el eje del centro, desde Madrid, se vigilará la A-4/N-IV (autovía de Andalucía) y la AP-4; y en el eje del noroeste y Portugal, las carreteras A-66, N-630 y A-49.

El fin de semana del Gran Premio coincide con la celebración de los últimos días de la Feria de Abril en Sevilla, lo que motivará desplazamientos de asistentes a ambos eventos. Por eso, los itinerarios entre Sevilla y la provincia de Cádiz se monitorizarán para garantizar la seguridad y fluidez de estos movimientos.