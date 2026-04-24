Un fallecido en un accidente de moto en Atajate (Málaga)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, del que no ha trascendido la identidad hasta el momento, ha fallecido este viernes en un accidente en la localidad malagueña de Atajate, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro vial se ha producido a las 13,00 horas, cuando varios testigos han alertado de un accidente de moto en una curva en la carretera A-369.

Al lugar han acudido efectivos de Guardia Civil y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, que han certificado la muerte del motorista.