Paradela apuesta en Cádiz por la colaboración público-privada para "ganar competitividad" en el sector industrial

CÁDIZ 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas y presidente de la Agencia Digital de Andalucía, Jorge Paradela, ha inaugurado en Cádiz el V encuentro de clústeres sobre la innovación en transporte avanzado y defensa en Andalucía, en la que ha asegurado que "son tiempos de colaboración", no sólo público-privada, sino también transversal entre sectores y empresas, "dado el tamaño de los desafíos", incidiendo en que esa colaboración "es clave para ganar competitividad".

"Bruselas está movilizando un despliegue sin precedentes de fondos y de reformas legislativas para desarrollar la industria de la seguridad y de la defensa a nivel europeo, e impulsar así la soberanía tecnológica", ha apuntado el consejero en palabras recogidas por la Junta durante el acto celebrado en el Parador de Cádiz.

El contexto del conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán, ha asegurado el consejero, "no hace sino reforzar la necesidad imperiosa de ganar autonomía estratégica en el ámbito europeo".

Es por eso que ha valorado esa apuesta de Europa como "una oportunidad que Andalucía debe saber aprovechar" porque la comunidad "tiene las capacidades, el conocimiento, el know-how y también los activos". Abundando en esto, ha dicho que sólo la industria de defensa andaluza supone "un tercio del volumen de negocio y del empleo estatal", unas cifras que representan "una tarjeta de presentación muy interesante".

Paradela, acompañado de la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, y el alcalde gaditano, Bruno García, se ha referido a los instrumentos de apoyo que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Industria, Energía y Minas.

En concreto, ha recordado que están en fase de resolución provisional cuatro convocatorias de ayudas, directamente relacionadas con nuestros desafíos, que suman 62 millones de euros.

Son, como ha detallado, 16 millones para desarrollar sistemas satelitales 100% andaluz, 15 millones para la industria naval en la provincia de Cádiz, 15 millones en la provincia de Córdoba para el desarrollo de proyectos relacionados con la logística avanzada, y 17,3 millones para el desarrollo desarrollo de un hub cero emisiones aeronáutico en Jerez de la Frontera.

A ello, ha avanzado, se le suma otra ayuda para el desarrollo de drones, que está en fase de elaboración de las bases reguladoras y que estará dotada con otros 15 millones, así como una línea que se centra en el desarrollo de cuatro retos de tecnología dual, de tecnología de uso civil y militar.