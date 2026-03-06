El parque de Los Toruños (Cádiz) acoge el 15 de marzo la carrera 'Corre por una causa' destinada a la infancia refugiada

Presentación de la carrera 'Corre por una causa' en Los Toruños. - JUNTA DE ANDALUCÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El próximo domingo 15 de marzo el Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de la Algaida, en El Puerto de Santa María (Cádiz), se convertirá en el epicentro de la solidaridad con la celebración de la 15 edición de la carrera 'Corre por una causa', con la que se persigue recaudar fondos para garantizar el derecho a la educación de la infancia refugiada.

La carrera está organizada por la ONG Entreculturas en colaboración con el colegio SAFA San Luis de El Puerto de Santa María y la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, entidad que gestiona el espacio público donde se desarrollará este evento deportivo, ha indicado la Junta en una nota.

Bajo el lema de este año, la carrera pone el foco en los 49 millones de niños y niñas que se han visto obligados a huir de sus hogares debido a conflictos armados, crisis climáticas o falta de oportunidades. Así, los fondos obtenidos se destinarán íntegramente al programa 'Infancia Refugiada: por una Educación que protege', que trabaja en 12 países para ofrecer espacios seguros de aprendizaje y protección frente a la violencia a más de 12.700 menores.

En la presentación de esta carrera han estado presentes por Entreculturas, Inmaculada García y Manuela Trullen, así como la delegada territorial de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Cádiz, Carmen Sánchez, quien ha destacado el valor de la iniciativa en un entorno natural gestionado por la Junta de Andalucía. También han asistido la directora y el coordinador de la carrera, ambos de SAFA, Marta Marín y Francisco Guelfo, respectivamente.

Para la delegada territorial es "un privilegio" que el Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de la Algaida, se convierta en "un escenario de esperanza", resaltando que este parque "no es solo un pulmón verde para la Bahía de Cádiz, es un espacio de convivencia que hoy abre sus puertas para proteger a quienes más lo necesitan: la infancia refugiada".

Colaborar con Entreculturas en esta 15 edición es "una oportunidad" para visibilizar "una realidad desgarradora" en la que hay 49 millones de menores desplazados, sosteniendo que el deporte en este entorno natural es "la herramienta perfecta para sensibilizar a las familias de la Bahía sobre la importancia de la educación como escudo protector frente a la violencia y la exclusión".

Carmen Sánchez ha hecho un llamamiento a los gaditanos para que se sumen a esta iniciativa, ya sea calzándose unas zapatillas o a través del Dorsal Cero, afirmando que "cada zancada que demos el próximo 15 de marzo servirá para que más de 12.000 niñas y niños en África y América Latina tengan un lugar seguro donde aprender, jugar y, sobre todo, recuperar su futuro".

Por su parte las representantes de Entreculturas Bahía de Cádiz, Inmaculada García y Manuela Trullen, han destacado el valor añadido que el entorno del Parque Metropolitano ofrece a la prueba. "Nuestra carrera es una más de las que se desarrollan por todo el territorio nacional y nos resulta muy significativo comprobar la buena acogida que tiene esta jornada de convivencia en un entorno natural y privilegiado como nuestro Parque de los Toruños", han sostenido.

La jornada deportiva del 15 de marzo se desarrollará entre las 10,00 horas y las 13,00 horas, con salida desde la Casa de los Toruños. El programa es totalmente inclusivo, con distancias adaptadas.

Así, se ha organizado una carrera larga de nueve kilómetros por un circuito íntegro por el parque y una marcha nórdica para mayores de 18 años, así como distintas distancias que oscilan entre los 1.200 y los 150 metros, según las edades, y una de 500 metros para personas con diversidad funcional.

Asimismo, para aquellos que deseen colaborar pero no puedan participar en las pruebas físicas, la organización ha habilitado el Dorsal Cero. Esta modalidad está a disposición de cualquier persona, empresa o entidad que quiera realizar una donación voluntaria, con el importe que desee, contribuyendo directamente al programa de escolarización y protección de Entreculturas sin necesidad de correr.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 14 de marzo a las 18,00 horas en la web oficial correporunacausa.org.

El circuito cuenta con el apoyo nacional de Gaes, Mapfre y Deloitte, además de un grupo de colaboradores locales y particulares.

La carrera 'Corre por una causa' une a 16 ciudades españolas bajo un mismo objetivo, el garantizar el derecho a la educación en contextos de vulnerabilidad.

Hasta el momento, este evento deportivo solidario se ha celebrado en Bilbao, Madrid, Sevilla, Valladolid y Zaragoza, y el sábado 7 está previsto en León. El mismo día 15 será también en Vitoria, además de en Cádiz, y posteriormente continuará por Córdoba, Úbeda, Coruña, Santiago, Barcelona, Valencia, Pamplona y Tudela.