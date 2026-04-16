El Parque de Los Toruños en Cádiz acoge este domingo una jornada que combina limpieza colectiva y divulgación ambiental

Voluntarios de la jornada de limpieza en Los Toruños. - JUNTA DE ANDALUCÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida celebra este domingo el décimo aniversario del 'Fregao de Primavera en la Algaida', una iniciativa local que comenzó hace una década y que se ha consolidado como un encuentro ciudadano que integra la recuperación del entorno natural con la celebración de la llegada de la primavera con una jornada de participación ciudadana que combina limpieza colectiva, divulgación ambiental y un festival lúdico libre de residuos.

En una nota, la Junta ha indicado que el evento, que cuenta con los recursos del propio Parque Metropolitano, el apoyo del Ayuntamiento de Puerto Real y la implicación de una nutrida comisión de entidades sociales, tiene como objetivo principal concienciar sobre la necesidad de un uso sostenible de los espacios naturales y combatir la contaminación por residuos en el litoral gaditano.

La actividad arrancará a las 10,30 horas del domingo con una gran batida de limpieza colectiva. Para ello, los voluntarios se dividirán en dos puntos estratégicos de coordinación en el acceso a la playa de la Ministra y la playa de los Espigones (junto a la depuradora). En estos puntos se facilitará el material necesario para la recogida de residuos en las playas del Conchal, la Ministra y el Pinar de la Algaida.

Posteriormente, a las 13,00 horas, los participantes se concentrarán en la explanada del Caño de la Cortadura, donde se visibilizará el volumen de residuos retirados y se dará paso a la programación festiva. El ambiente lúdico comenzará a caldearse a mediodía con el pasacalles de la Batucada Tucumpá, que recorrerá la barriada del Río San Pedro para animar a los vecinos a sumarse a la celebración en la Cortadura.

A partir de las 14,30 horas el escenario principal cobrará vida con un taller básico de baile para todos los públicos a cargo de 'Rebeldes del Swing', a lo que seguirá el rock de la banda portuense 'The Lexatins' y la banda 'Caipsonians', con su fusión de calipso, mento y carnaval. Paralelamente, la zona de expositores ofrecerá actividades gratuitas para todas las edades, incluyendo una gymkana familiar coordinada por los Scouts Samsara, jornada de puertas abiertas en el ecohuerto La Huertadura, y puntos informativos sobre la protección del chorlitejo patinegro y la prevención del marisqueo, a cargo de Agaden-Ecologistas en Acción.

También habrá una exposición y actividades relacionadas con el cuidado y la reforestación del pinar de Las Canteras dirigidas por la asociación Pulmón de la Bahía e información y actividades sobre basuras marinas como herramienta educativa organizada por Natura Sin Basura.

Asimismo, el Ayuntamiento de Puerto Real se encargará de informar sobre el nuevo contenedor de residuos orgánicos y de actividades y exposición de educación ambiental e historia local, mientras que la comunidad Energética Luce de Puerto Real ofrecerá información sobre cómo entender la factura de la luz y sobre el ahorro energético.

Finalmente, la Red Agroecológica de Cádiz, la Reverde coop y el grupo de consumo La Piña Riñonera informarán sobre el consumo de productos ecológicos. Dado que se ha programado una jornada libre de residuos, la organización hace un llamamiento a los ciudadanos que vayan a asistir para que eviten materiales desechables. El servicio de bar, a cargo de Salicornia, utilizará vasos reutilizables gestionados por el Grupo Scout Samsara.

La comisión organizadora de este evento la integran la Comunidad del Ecohuerto La Huertadura, Asociación Natura Sin Basura, Agaden, Ecologistas en Acción, Grupo Scout Samsara, Asociación El Pulmón de la Bahía, Comunidad Energética Luce Puerto Real, Asociación Batucada Tucumpá, Kinema Cádiz, Red Agroecológica de Cádiz, Cooperativa Agroecológica La Reverde, grupo de consumo La Piña Piñonera, Asociación de Vecinos del Río San Pedro, empresa municipal Grupo Energético de Puerto Real, Ayuntamiento de Puerto Real y la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.