El Parque de Los Toruños (Cádiz) congregará a unos 400 deportistas en torno al Campeonato Andaluz de Piragua-Cross

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Cádiz, Carmen Sánchez, la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Puerto Real, Virginia Mena, y el secretario de la Federación Andaluza de Piragüismo, Bruno Temiño. - JUNTA DE ANDALUCÍA

PUERTO REAL (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de la Algaida reunirá el 26 de octubre a unos 400 deportistas en torno al Campeonato Andaluz de Piragua-Cross, una competición deportiva organizada por la Federación Andaluza de Piragüismo en colaboración con la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, administración que gestiona el espacio público donde se desarrollará el evento, y por el Ayuntamiento de Puerto Real.

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Cádiz, Carmen Sánchez, ha asistido en el Parque de Los Toruños a la presentación del Campeonato, en la que también han estado presentes la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Puerto Real, Virginia Mena, y el secretario de la Federación Andaluza de Piragüismo, Bruno Temiño.

En una nota, la Junta ha indicado que la competición formará parte de la octava prueba del XXII Ranking y Ligas Andaluzas y contempla un circuito a pie por el Pinar de la Algaida y la playa del Río San Pedro hasta llegar a la zona de la Ministra (de transición), para proseguir con la prueba de paleo por el Río San Pedro.

Se han establecido distintas categorías y recorridos, desde prebenjamín a veterano, esperándose la participación de 15 clubes andaluces procedentes de Cádiz, Huelva, Sevilla y Granada. Los más pequeños (alevines, prebenjamines y benjamines) solo competirán en agua, con recorridos de entre 750 y 1.500 metros. El resto completarán una vuelta de 1.900 metros y un recorrido de paleo de entre 3 y 4 kilómetros.

Las pruebas empezarán a las 10,00 horas del 26 octubre con la primera de las ocho salidas prevista, esperándose su finalización a las 15,30 horas, con la entrega de trofeos de la clasificación general y de ligas.

Con esta nueva edición ya son 18 los campeonatos que se han celebrado en este entorno privilegiado enmarcado en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, que ofrece un medio acuático y terrestre idóneo para este tipo de competiciones y que ha convertido al Parque de Los Toruños en un referente del piragüismo-cross andaluz.

En este contexto se ha invitado a la ciudadanía a presenciar este espectáculo visual que va a tener lugar en este espacio natural, en el río y a pie de playa, a la vista de todo el público.