Los parques naturales de la provincia exponen sus productos y toda su riqueza en la plaza Alta de Algeciras

Oscar Curtido, Javier Ros y el alcalde de Algeciras con niños en la Feria de los Parques Naturales en la Plaza Alta. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La plaza Alta de Algeciras (Cádiz) acoge hasta el próximo sábado, 30 de mayo, la Feria de los Parques Naturales de Cádiz, una cita que busca acercar a los ciudadanos la realidad de estos espacios, al tiempo que se da visibilidad a las diferentes actividades económicas que se desarrollan en los mismos y se exponen sus productos y toda su riqueza.

En una nota, la Junta ha recordado que la Feria está organizada de forma conjunta por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Algeciras, siendo distintos los stands montados para poder mostrar la actividad económica del Parque Natural de Los Alcornocales, el del Estrecho, Bahía de Cádiz, La Breña y Marismas del Barbate y el de la Sierra de Grazalema.

El subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, junto al delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en la provincia, Óscar Curtido, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y el concejal Javier Vázquez han sido los encargados de inaugurar la Feria, animando a los ciudadanos a "venir y descubrir lo mejor de la provincia". También han estado presentes los directores de los Parques Naturales de Los Alcornocales y del Estrecho, Juan Manuel Fornell y Jorge Serradilla, respectivamente.

Por su parte, Ros ha destacado la importancia que tiene esta feria ya que contribuye a que los ciudadanos puedan conocer mejor las joyas naturales con las que cuenta la provincia, dos de las cuales se encuentran en la comarca, como es el caso del Parque Natural de los Alcornocales y el Parque Natural del Estrecho.

"Son espacios que nos aportan en todos los ámbitos y aquí vamos a poder acercarnos a las actividades y productos que nos ofrecen nuestros parques, porque no son sólo joyas naturales, también son un motor de economía sostenible y es importante que nuestros vecinos los conozcan para poder amarlos y así cuidarlos y potenciarlos", ha indicado.

Además, ha mostrado su agradecimiento a todas las entidades que hacen posible esta feria, destacando la colaboración que durante toda la semana va a prestar Infoca, que participa mostrando su unidad móvil y la estructura contraincendios con la que contamos.

Por su parte, Óscar Curtido ha recordado la apuesta que por parte del Gobierno de Andalucía se viene haciendo por cuidar y potenciar estos espacios insistiendo en que "no sólo queremos protegerlos, también queremos que nuestros vecinos disfruten de ellos".

Igualmente, ha recordado que la protección natural "es perfectamente compatible con el desarrollo económico de aquellos territorios que están en parque natural" y ha señalado que desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente se ha potenciado el distintivo 'Parque Natural', con el que se reconoce a empresas que desarrollan su actividad económica en los municipios de los espacios naturales protegidos, para poder ofrecer a los visitantes determinados productos y servicios que ponen en valor sus recursos naturales y patrimonio cultural, garantizando su origen, calidad y respeto medioambiental.

Por último, el alcalde, José Ignacio Landaluce, ha agradecido a la Junta de Andalucía que la ciudad vuelva a ser escenario de celebración de esta feria "que viene a poner de manifiesto no solo la riqueza medioambiental de la provincia, sino también el hecho incontestable de que los parques naturales son elementos generadores de empleo, riqueza y diversidad cultural en el más amplio de sus sentidos".