El alumno con la nota más alta en la PAU en la Comunitat quiere estudiar Medicina para rendir homenaje a su padre

Ricardo Isaías Regalado Ferrández, alumno que ha conseguido la mejor nota en la fase obligatoria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Comunitat Valenciana - CEDIDA A EUROPA PRESS

ALICANTE, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ricardo Isaías Regalado Ferrández, alumno del Colegio La Purísima de Torrevieja (Alicante) que ha conseguido la mejor nota en la fase obligatoria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Comunitat Valenciana --un 9,8 sobre 10-- quiere estudiar el Grado en Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) para rendir homenaje a su padre, que ejercia esta profesión sanitaria.

Así lo ha explicado el joven este viernes, en declaraciones a Europa Press, poco después de que se hayan publicado los resultados de estos exámenes. En el territorio valenciano, el 95,23 por ciento de los estudiantes que se han presentado a la convocatoria ordinaria, celebrada del 2 al 4 de junio, ha aprobado. En el curso anterior, el índice de aprobados en la fase ordinaria fue del 95,68%, según los datos facilitados por la Conselleria de Educación.

El alumno ha reconocido que se ha quedado "completamente en 'shock'" tras enterarse de que había obtenido la mejor puntuación de la prueba, que hizo en la UMH. "Llevaba muy bien el estudio y me esperaba una nota alta, pero no ser el mejor de la Comunitat Valenciana. Todavía no lo llego a asimilar del todo", ha confesado.

Ricardo Isaías ha explicado que la alegría en su círculo más cercano se ha desbocado al conocer la nota y que familiares y amistades lo han felicitado e, incluso, "han llorado" de emoción por lo que supone este logro, que el estudiante espera celebrar de fiesta.

"Hay mucho esfuerzo detrás, mucho sacrificio, y la verdad es que ha sido un momento muy emotivo tanto para mí como para mi familia y todo mi entorno", ha afirmado este alumno de Torrevieja, que tiene pensado estudiar el Grado de Medicina en la UMH porque, según ha indicado, le apasiona ese mundo, pero, sobre todo, porque su padre era médico y cree que esa es "una forma de rendirle homenaje".

Por su parte, Aitana Gómez Esteve ha logrado un 9,74 en el examen realizado en la Universitat de Valencia. En declaraciones a Europa Press TV ha compartido que está experimentando "muchos sentimientos". "Ha sido como un boom".

"Me esperaba muchísimo menos, de hecho hemos hecho el TikTok este de reaccionando a las notas de la PAU y todo iba por el 6, el 7, el 8 y lo he visto y digo, ¡madre mía! Muy bien", ha relatado Gómez, que desea cursar Psicología en la Universitat de València.

"Estoy muy interesada en todo lo que tiene que ver con la salud mental y la forma en la que la gente se expresa unos con otros y ayudar... También siento que eso me ayudaría mucho a mí como persona", añade.

Sobre cómo ha ido el curso, la joven, que pasó el año pasado fuera de España, ha agradecido "el apoyo y refuerzo del profesorado". "Me han ayudado un montón".

HUELGA DE PROFESORADO: "UNA COSA QUE NECESITABAN HACER"

Preguntada por si le ha afectado la huelga indefinida del profesorado valenciano, ha señalado que "tuvimos que entender que, al final, era una cosa que necesitaban hacer". "Tuvimos algunos trimestrales y algunos profes nos dieron un poco de material o refuerzo antes de la huelga para podernos preparar de cara a la PAU. Las notas finales fueron las notas de los parciales en vez de los trimestrales y así sobrevivimos un poco la huelga", ha resumido.

Esta alumna, natural de Catarroja, no se encontraba en Valencia cuando ocurrió la terrible dana de 2024 , pero en el IES donde ha estudiado segundo curso de Bachillerato, el IES de Benetússer, las instalaciones quedaron arrasadas. "Eso sí que les ha afectado muchísimo y ha atrasado la enseñanza de todo el mundo, pero yo siento que poco a poco están recuperándose y con ayuda se recupera mucho más rápido", ha comentado.

Aitana ha resaltado tambien el "apoyo incondicional" de sus allegados y se muestra convencida de que "cuando un alumno hace bachillerato lo hace toda la familia porque al final todos pasan por lo mismo y todos tienen que ser un apoyo para el estudiante". Una vez recigidos los frutos de un trabajo bien hecho, "ahora fiesta todos los días", ha terminado entre risas.

Y Pau Ferrando Agost, natural de Castelló, se ha convertido en el alumno con mejor nota en el caso de la Universitat Jaume I. Según ha explicado a Europa Press, estos resultados han sido fruto del esfuerzo, "no solo de las dos últimas semanas, sino también del Bachillerato".

Por lo que respecta a la huelga docente, ha señalado que no ha repercutido en los alumnos, aunque sí ha apuntado que había cierta "incertidumbre" en algunos días anteriores a la prueba por lo que pudiera pasar con la misma.

Finalmente, Pau ha subrayado que, a pesar de que "siempre cuesta un poco tomar la decisión", tiene intención de cursar Matemática Computacional en la UJI. "Es una satisfacción y una alegría tener la nota suficiente para poder elegir lo que me gusta", ha remarcado el estudiante con el 9,71 en la fase obligatoria.