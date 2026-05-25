La planta de Pediatría del Hospital de Puerto Real (Cádiz) estrena imagen gracias al pintor Antoni Gabarre

Mural en la planta de Pediatría del Hospital de Puerto Real (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

PUERTO REAL (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La planta de hospitalización y la sala de espera de consultas de Pediatría del Hospital Universitario de Puerto Real, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Cádiz ha estrenado una nueva imagen gracias al pintor Antoni Gabarre.

El artista ha contribuido de manera altruista a la humanización de estos espacios mediante la decoración de algunas estancias, ha explicado la Junta en una nota.

A través de esta iniciativa solidaria, los menores y sus familias pueden disfrutar ahora de un entorno "más acogedor, alegre y cercano", favoreciendo así una experiencia "más amable" durante su estancia o visita al hospital.

En agradecimiento, la dirección del centro ha hecho entrega al artista de una placa como muestra de reconocimiento a "su implicación, generosidad y compromiso con el bienestar de los pacientes infantiles". En el acto ha participado la delegada territorial de Sanidad y Consumo en Cádiz, Eva Pajares, quien ha agradecido también al pintor "su compromiso con hacer más fácil la vida a los menores ingresados".

Y es que, como se ha recordado, el pintor ha colaborado en numerosas ocasiones con los centros sanitarios de la provincia, como por ejemplo con el Hospital Universitario de Jerez, donde dejó su huella en el pasillo de Pediatría, salas de consulta, sala de espera y en la Ludoteca, o también en centros de salud de Jerez.

Antoni Gabarre tiene una destacada trayectoria a nivel nacional e internacional. Se ha dedicado al muralismo, la escultura y la educación, fomentando la creatividad y el civismo entre niños, niñas y jóvenes, ha reseñado la Junta, subrayando que es " un profundo amante de la creatividad aplicada a todos los aspectos de la vida y cree en la magia de la literatura y el arte".

En su labor como voluntario, Gabarre también es padrino del Zoobotánico de Jerez, siendo el artista encargado de tematizar las instalaciones de las diferentes especies de animales como los que ahora decoran las paredes de Pediatría del Hospital portorrealeño. Esta acción se enmarca en el Plan de Humanización del centro sanitario.