Presentado en Cádiz el catálogo de la exposición 'Urbs Iulia Gaditana', que profundiza en la historia de Gades

La delegada territorial de Cultura y Deporte en Cádiz, Tania Barcelona, en la presentación del catálogo de la exposición 'Urbs Iulia Gaditana. Desempolvando su pasado'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte, junto con la Universidad de Cádiz (UCA), ha presentado este viernes el catálogo de la exposición 'Urbs Iulia Gaditana. Desempolvando su pasado', una muestra que acoge el Museo de Cádiz y que da a conocer la importancia y singularidad de Cádiz durante todo el periodo de pervivencia de la cultura romana entre los siglos III a.C. y IV d.C.

La delegada territorial de Cultura y Deporte en Cádiz, Tania Barcelona, ha presentado esta publicación en la Casa Pinillos de la capital gaditana, agradeciendo a la UCA su colaboración para que esta publicación pueda ver la luz y "se siga profundizando en la historia de Gades a través de su arqueología", como ha recogido la Junta en una nota.

Barcelona ha destacado la importancia de una publicación como ésta que es "una herramienta fundamental para futuras investigaciones sobre el Gades romano", recordando que el mismo no sólo recoge las diferentes piezas de la exposición, sino también la explicación de las mismas por parte de los arqueólogos que las excavaron.

"Hablamos de una aportación más, a través del Museo, a una celebración histórica del pasado y de la identidad de Cádiz que tiene una dimensión esencial. Este catálogo supone hacer permanente una exposición temporal ya que las exposiciones pasan, pero las publicaciones quedan, se consultan, se investigan y se convierten en legado", ha insistido la delegada territorial, para quien esta publicación "garantiza" que 'Urbs Iulia Gaditana' perdure en el tiempo como "referencia científica, cultural y divulgativa".

Por último, ha señalado que en este trabajo no sólo es de los editores científicos del catálogo --Darío Bernal, Laura Esparragosa y José J. Díaz--, sino también de los profesionales que han participado en la publicación, los arqueólogos, investigadores, especialistas y, especialmente, de los restauradores del Museo de Cádiz, que "hicieron un trabajo extraordinario en tiempo récord".

Así, ha resaltado que este volumen es "una muestra más del compromiso de la Junta de Andalucía con la investigación, la conservación y la difusión de nuestro patrimonio".

El catálogo se estructura en dos ejes. De un lado, un eje cronológico que va desde los romanos de Gades y su esplendor en la época de los Balbos hasta su declive, y un segundo eje temático que aborda los ámbitos de la vida romana.

La publicación está disponible para todos los interesados en la web de la UCA, desde donde se puede descargar.

En la presentación han estado también Elena Cuasante, directora de la Editorial de la UCA; Darío Bernal-Casasola, catedrático de Arqueología de la UCA en nombre de los coeditores; y María Eugenia García, José María Gener, José Manuel López Eliso y José J. Díaz, en representación de los más de 60 autores de la obra.