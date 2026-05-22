Profesionales sanitarios de atención primaria de El Puerto y Arcos (Cádiz) participan en un simulacro sobre agresiones

Profesionales sanitarios en un simulacro de agresiones en el centro de salud Ángel Salvatierra en El Puerto de Santa María - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 22 May. (EUROPA PRESS) -

El centro de salud Ángel Salvatierra en El Puerto de Santa María y el de la localidad de Arcos de la Frontera, pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Cádiz, han acogido esta semana dos simulacros de agresiones a profesionales sanitarios para formar y dar pautas de cómo enfrentarse a situaciones de ese tipo.

Los simulacros están organizados por las unidades de Prevención de Riesgos Laborales (UPRL) del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda y el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra, respectivamente, junto con los responsables de los centros y con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha indicado la Junta en una nota.

La actividad se enmarca en el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones para Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), que contempla distintas medidas preventivas para garantizar la seguridad de los profesionales y promover entornos asistenciales seguros. Entre ellas se incluyen ejercicios prácticos basados en situaciones reales ocurridas en centros sanitarios.

En el caso del centro de salud portuense, el simulacro ha contado con la participación de 14 profesionales del Distrito y del interlocutor sanitario del Cuerpo Nacional de Policía.

Para el ejercicio práctico se han planteado tres escenarios: un paciente que acude a la consulta de acogida demandando morfina para un familiar, un usuario sin cita previa que acude a la Unidad de Atención a la Ciudadanía (UAC) para ser atendido en consulta y que le receten Rivotril, y un paciente que acude por Urgencias para que el médico le prescriba una resonancia de tobillo.

Por su parte, el ejercicio en el centro de salud de Arcos ha contado con la participación de profesionales de distintas categorías, entre ellos facultativos, personal de enfermería, técnicos en cuidados auxiliares (TCAE), trabajador social, celadores conductores y personal administrativo y con la colaboración del interlocutor sanitario de la Guardia Civil.

El ejercicio, basado en agresiones registradas en centros de Atención Primaria del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra, se ha desarrollado con tres escenarios diferentes y en distintas zonas del centro.

En el primero de los supuestos, desarrollado en la UAC, un paciente comienza a gritar e insultar al personal tras mostrar su desacuerdo por la demora en la cita médica. El segundo escenario tiene lugar en una consulta médica, donde un usuario reacciona de forma violenta ante la negativa del facultativo a prescribirle una medicación, llegando a dañar parte del mobiliario.

Por su parte, el tercer caso tiene lugar en la consulta de Trabajo Social, donde una usuaria alterada increpa al profesional tras la denegación de una ayuda.

El objetivo de este tipo de simulacros es evaluar la capacidad de reacción de los profesionales ante situaciones de tensión, mejorar la coordinación entre los equipos y reforzar el conocimiento de los protocolos de actuación frente a agresiones en el entorno sanitario.

Tanto el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra como el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda mantienen entre sus líneas prioritarias la prevención y abordaje de las agresiones a profesionales, impulsando medidas como la formación específica, la figura del profesional guía, el apoyo psicológico a las víctimas y la coordinación permanente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como se ha señalado.

Cádiz cuenta además con una comisión provincial contra las agresiones a profesionales de los centros sanitarios, un instrumento, contemplado en el Plan de Prevención y Atención del SAS y que, presidido por la delegada territorial, tiene como objetivo encontrar puntos de mejora que redunden en una disminución de los ataques físicos o verbales.

Estos encuentros, en los que participan los referentes en materia de agresiones de hospitales, distritos, áreas sanitarias y del 061 en la provincia, se celebran trimestralmente en un punto diferente de la provincia.

Son integrantes de la comisión los interlocutores de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, tanto de Cádiz como del Campo de Gibraltar, así como el interlocutor sanitario, la asesoría jurídica y la Secretaría General de la Delegación.