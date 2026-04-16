Profesionales sanitarios de Cádiz aprenden a actuar frente a agresiones en dos talleres en Jerez y Villamartín

Profesionales sanitarios en un curso contra agresiones en Villamartín (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de profesionales del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz han participado en dos talleres de comunicación estratégica frente a las agresiones, organizados por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales (UPRL) del área en colaboración con la Guardia Civil.

Estas acciones formativas, dirigidas a profesionales del cuerpo A4 --veterinarios y farmacéuticos de la Unidad de Protección de la Salud--, se han desarrollado el 9 de abril en la Comandancia de la Guardia Civil de Jerez y este 16 de abril en la Biblioteca Municipal de Villamartín, ha informado la Junta en una nota.

Cada una de las sesiones, de cuatro horas de duración, ha combinado una primera parte teórica con una segunda parte práctica.

En el bloque teórico se han abordado contenidos como el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones del Servicio Andaluz de Salud (SAS), el plan específico para este colectivo profesional, así como la gestión de situaciones conflictivas. Además, se han trabajado aspectos clave como la comunicación verbal y no verbal, la empatía, la asertividad y la identificación de comportamientos hostiles, fundamentales para prevenir situaciones de riesgo en el entorno laboral.

Por su parte, la parte práctica ha estado orientada a dotar a los profesionales de herramientas útiles para prevenir y afrontar situaciones de agresión, incluyendo técnicas de comunicación para la desescalada de conflictos, habilidades sociales y algunas nociones básicas de autoprotección.

La formación ha sido impartida de manera conjunta por profesionales de la UPRL del área y por interlocutores de la Guardia Civil, en el marco de la colaboración habitual entre ambas instituciones para reforzar la seguridad de los profesionales sanitarios.

Estas iniciativas se enmarcan en el Plan de Prevención y Atención frente a las Agresiones, que tiene como objetivo mejorar la seguridad de los profesionales mediante la formación, la sensibilización y la dotación de herramientas que permitan anticiparse y actuar ante situaciones potencialmente violentas, ha indicado la Junta.

En este sentido, el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, a través de su Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, continúa impulsando este tipo de acciones formativas dirigidas a distintos colectivos profesionales.

En esta línea, desde la Delegación Territorial de Salud y Consumo se ha puesto en valor la colaboración de la Guardia Civil en el desarrollo de estos talleres, así como el compromiso de los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la prevención y abordaje de las agresiones a profesionales del ámbito sanitario.

Dentro de esta línea de trabajo, en el ámbito del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra, se ha organizado un simulacro de agresiones en el Centro de Salud de Arcos, previsto para el próximo 21 de mayo, con el objetivo de seguir avanzando en la preparación práctica de los profesionales ante este tipo de situaciones.