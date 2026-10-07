Profesionales sanitarios del Hospital de Puerto Real (Cádiz) actualizan conocimientos en emergencias obstétricas

Profesionales sanitarios del Hospital de Puerto Real en una formación sobre emergencias obstétricas - JUNTA DE ANDALUCÍA

PUERTO REAL (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

Profesionales sanitarios del Hospital Universitario Puerto Real-La Janda del Servicio Andaluz de Salud (SAS) están participando en una actividad formativa con el objetivo de actualizar sus conocimientos en emergencias obstétricas.

En total se prevé que 40 profesionales participen en la formación, entre facultativos especialistas, residentes de Medicina y Enfermería y matronas, favoreciendo un enfoque multidisciplinar de la atención a las emergencias obstétricas.

La iniciativa está organizada a través de la Unidad de Formación del centro mediante el uso del simulador Victoria, lo cual facilita poner en práctica los conocimientos adquiridos, como ha indicado la Junta en una nota.

El curso está siendo impartido por las facultativas especialistas en Ginecología y Obstetricia, Carmen González y Laura de Pablo Zamora, y combina contenidos teóricos con entrenamiento práctico para reforzar la preparación de los profesionales ante situaciones complejas durante la atención al parto.

La programación incluye teoría y práctica de la eclampsia como emergencia obstétrica, teoría y práctica del manejo de la hemorragia posparto y preeclampsia grave, y teoría y práctica en la distocia de hombros. Además, el uso del simulador Victoria permite recrear escenarios clínicos y practicar la respuesta ante emergencias en un entorno seguro, sin poner en riesgo a las pacientes.

Esta metodología facilita el entrenamiento de habilidades clínicas, la toma de decisiones y la comunicación y coordinación entre los profesionales.

La combinación de teoría y práctica mediante simulación acerca la formación a las situaciones que los equipos pueden encontrar en su actividad asistencial y proporciona un espacio para ensayar y revisar su actuación.

Con esta iniciativa, la Unidad de Formación del Hospital Universitario Puerto Real-La Janda apuesta por metodologías docentes innovadoras orientadas al desarrollo de competencias profesionales y a la mejora de la seguridad de la mujer y del recién nacido.