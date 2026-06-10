La provincia de Cádiz incorpora 265 nuevos especialistas internos residentes

Especialistas internos residentes del Área Sanitaria de Jerez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias en la provincia de Cádiz cuentan desde este mes de junio con 265 nuevos especialistas internos residentes, en el marco de la convocatoria 2025-26 del Programa EIR para la formación de graduados universitarios en diferentes ramas de Ciencias de la Salud, según ha indicado la Junta.

En una nota, han señalado que los profesionales se están incorporando en estos días a sus respectivos centros, donde se están llevando a cabo actos de acogida así como de despedida a los que finalizan su periodo formativo.

Así, en el Distrito Bahía de Cádiz-La Janda son 35 los especialistas que inician esta etapa, 22 de Medicina Familiar y Comunitaria y 13 de Enfermería Familiar. Por su parte, en el Hospital Universitario Puerta del Mar en Cádiz, son 77 nuevos profesionales, y en el de Puerto Real, 43, mientras que en lo que suponen las Áreas de Gestión Sanitaria, en el Campo de Gibraltar Este se incorporan 14 especialistas, en el Campo de Gibraltar Oeste 23 y en la de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz 73.

La Junta ha recordado que el Programa EIR es un sistema formativo a nivel nacional para postgraduados en las diferentes ramas de Ciencias de la Salud, que dura entre los dos y los cinco años en función de la especialidad. Durante ese tiempo, el residente va alcanzando progresivamente los conocimientos necesarios para el ejercicio de su especialidad, bajo la supervisión y apoyo de un tutor principal, que le acompaña a lo largo de todo su proceso formativo, así como con la implicación del resto de profesionales de los centros.