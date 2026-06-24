La provincia de Cádiz recibe 32 banderas azules para sus playas, una más que en 2025, y seis a puertos deportivos

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, en el acto de entrega de las banderas azules a la provincia de Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha presidido este miércoles el acto de entrega de las banderas azules a la provincia, que este año ha recibido un total de 32 banderas azules para sus playas, una más que el año pasado al recuperarse un tramo de la playa de La Ballena, además de a seis puertos deportivos, tres de ellos gestionados por la Junta, y a diez centros azules, que también reciben sus reconocimientos.

Estos galardones otorgados por la Asociación de Educación Ambiental del Consumidor (Adeac) confirman que la costa gaditana se ha convertido en "un destino de referencia", en palabras de la delegada recogidas en una nota de la Junta.

Colombo ha manifestado que el Gobierno andaluz seguirá trabajando para hacer de este destino "una excelencia, compatible con el medio y el entorno", añadiendo a esto las 44 banderas Q de Calidad y una Bandera S de sostenibilidad que las playas y el Puerto Deportivo de Sotogrande van a lucir este verano.

"Hoy volvemos a estar de enhorabuena ya que 11 municipios de Cádiz han recibido banderas azules, lo que representa un 4,3% de las alzadas en el territorio español, y es que Andalucía lidera a nivel nacional las certificaciones turísticas de sostenibilidad y calidad", ha señalado la máxima representante del Gobierno andaluz en la provincia.

Esto, junto con los últimos datos conocidos sobre las previsiones para este verano, que contemplan "más empleo y más riqueza para los andaluces y los gaditanos", representan "noticias muy positivas para la provincia, que prevé el crecimiento de las pernoctaciones en un 1,6% más respecto a 2025", ha indicado.

La Junta de Andalucía, ha dicho, "apuesta por nuestro litoral y por un turismo sostenible es una prioridad", haciendo hincapié en que el pasado 3 de junio se anunciaron "más de 87 millones de euros" destinados a actuaciones vinculadas al litoral y al turismo sostenible.

Estas actuaciones desarrolladas por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior forman parte de una estrategia que integra la protección y la puesta en valor del litoral andaluz con el desarrollo de un modelo turístico más sostenible, innovador y competitivo.

Por otro lado, la Consejería de Turismo ha puesto en marcha nuevas convocatorias de ayuda para la recuperación medioambiental y el uso sostenible de las playas, cofinanciados con fondos Feader dotada con más de seis millones de euros.

Colombo se ha referido también al impulso que está llevando a cabo la Junta de Andalucía de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos y los Planes Turísticos de Grandes ciudades.

Para terminar, ha manifestado que estas iniciativas "refuerzan la posición de Cádiz y Andalucía como destino comprometido con la sostenibilidad, demostrando la excelencia en nuestras playas".

A continuación, se ha procedido a la entrega las banderas azules a las siguientes playas de la provincia.

En concreto, este año las reciben las playas de Getares en Algeciras, la de Zahara de los Atunes, las de Cortadura-Poniente, La Victoria, Santa María del Mar y La Caleta en Cádiz, y las de Sancti Petri y La Barrosa en Chiclana de la Frontera. Además, esta última playa ha recibido una mención especial a los servicios de socorrismo y el nuevo galardón a la prevención de riesgos relacionados con la temperatura y el sol.

También tendrán bandera azul, las playas chipioneras de Camarón-La Laguna, Cruz del Mar-Cantera, Micaela, Regla y La Ballena (recuperada); las de Roche, La Fontanilla, Los Bateles en Conil de la Frontera; las de Fuentebravía, La Puntilla, Santa Catalina (tramo Vistahermosa-Las Redes) y Valdelagrana en El Puerto; las de Galeones, La Ballena, La Costilla, Punta Candor, Puntalillo y Rompidillo-Chorrillo en Rota; la playa de Camposoto-El Castillo en San Fernando; las de Puerto Sotogrande , Alcaidesa-El Faro, la playa Cala Sardina y la playa de Torreguadiaro en San Roque, la de El Palmar en Vejer de la Frontera.

Los puertos deportivos premiados son La Alcaidesa Marina (La Línea de la Concepción), el de Chipiona, Rota, Sancti Petri, Sotogrande y Puerto Sherry.

Por último, los centros azules distinguidos son El Punto de Información del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate (Barbate); Isla Eco (Cádiz); el Centro Oceanográfico de Cádiz del Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC); Salinas Chiclana; el Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Litoral El Camaleón en Chipionav; Coto de la Isleta (El Puerto de Santa María); El Botánico Celestino Mutis (Rota); El Centro de Interpretación del Litoral (Rota); el Centro de Recuperación de la Mayetería (Rota) y el Aula de Naturaleza Pinar del Rey (San Roque).