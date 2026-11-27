Un momento del congreso de la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial (Sadeca) celebrado en Ronda. - JUNTA DE ANDALUCÍA

PUERTO REAL (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El Hospital Universitario de Puerto Real, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Cádiz, ha recibido el segundo premio a la mejor comunicación en formato póster en el último congreso de la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial (Sadeca) celebrado recientemente en Ronda (Málaga).

El trabajo premiado lleva por título 'La inmersión ecográfica en nefrología: un plan de gestión y rendimiento basado en el ciclo de mejora continua de Deming', y describe cómo la Unidad de Nefrología ha integrado la ecografía en toda su actividad asistencial, como ha explicado la Junta en una nota.

Si bien el uso de la ecografía no es algo nuevo en el servicio, con un proyecto de gestión estandarizado se ha conseguido su uso en todos los ámbitos de la Unidad, con circuitos definidos, registro de actividad y resultados medibles. Este logro se ha conseguido siguiendo el Ciclo de Mejora Continua de Deming, que es un método iterativo de cuatro pasos para mejorar procesos, reducir fallos y aumentar la calidad de forma continua.

En la fase de planificación se hizo un diagnóstico de situación, que analizó la organización, el equipamiento, la formación, los sistemas de información, y se puso en marcha el cribado autónomo de las solicitudes registradas en Radiodiagnóstico. Después se organizaron los recursos, los equipos, espacios y un plan de capacitación estandarizado para médicos y enfermería, y se abrieron agendas y consultas propias.

La ecografía se desarrolla en la Unidad de Nefrología en seis planos asistenciales, en el acto único en consultas externas, en la guía en tiempo real de los procedimientos intervencionistas, en la ecografía a pie de cama, en el mapeo venoso y la punción de la fístula arteriovenosa para hemodiálisis, en el protocolo Vexus de valoración de la congestión, y en las sondas portátiles inalámbricas, que llegan con facilidad a cualquier punto asistencial.

Para ello se cuenta con equipos convencionales moderno y dos sondas portátiles duales.

Los estudios agendados se registran sistemáticamente, lo que permite construir un cuadro de mandos para monitorizar su actividad y funcionamiento, la esencia de la mejora continua.

Con esta organización, la Unidad ha ganado autonomía diagnóstica, ha reforzado la seguridad de los procedimientos guiados por imagen y resuelve sin tener que derivar a radiodiagnóstico, que se utiliza para estudios más complejos.

El responsable de la Unidad, Pedro Quirós, ha destacado que Sadeca premia la forma de organizar el uso de la ecografía en el centro, siendo "un premio a toda la Unidad, con nombres propios, los de quienes abrieron el camino y los de quienes hoy lo continúan". Además, ha dicho que "el resultado es un modelo organizativo reproducible en otras unidades del Sistema Sanitario Público de Andalucía, en línea con su visión y con una Nefrología moderna".

En este encuentro se han presentado más de 700 comunicaciones, 32 de ellas por profesionales del centro portorrealeño, lo cual le ha valido un reconocimiento también en el congreso.