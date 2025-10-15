La Real Escuela de Arte Ecuestre en Jerez acoge el Campeonato de Andalucía e Intercomunidades de Alta Escuela Española

Cartel del Campeonato de Andalucía e Intercomunidades de Alta Escuela Española. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, fundación dependiente de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, acogerá el Campeonato de Andalucía e Intercomunidades de Alta Escuela Española que se celebrará los próximos sábado 18 y domingo 19 de octubre en el picadero cubierto 'Álvaro Domecq'.

En una nota, el director de la institución ecuestre, Rafael Olvera, ha explicado que "la Alta Escuela es una disciplina hípica, relativamente nueva y parecida a la doma clásica, pero con una estética diferente que la hace muy visible y que, además, está intrínsecamente relacionada con el trabajo que se realiza en la Real Escuela".

Un total de 17 son los binomios que, llegados de diversas provincias de Andalucía, así como de otras comunidades autónomas, concursarán en las diferentes pruebas, tales como Caballos Jóvenes, Nivel Medio, Nivel Intermedio, Nivel Avanzado y Pie a Tierra.

En esta competición, en la que los jinetes inscritos van ataviados con trajes goyescos del S.XVII, se celebra el Campeonato de Andalucía y Copa Ancce.

Las entradas tendrán un precio de 14 euros para los adultos y de nueve euros para las reducidas. Todas aquellas personas que compren sus billetes, podrán visitar también los museos durante la mañana del sábado.