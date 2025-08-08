La Real Escuela de Arte Ecuestre de Jerez mantiene abierta la convocatoria para sus titulaciones de especialistas

Archivo - Jinete y caballo de la Real Escuela de Arte Ecuestre en Jerez - REAL ESCUELA DE ARTE ECUESTRE - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de Jerez de la Frontera (Cádiz), fundación dependiente de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, mantiene abierta su convocatoria para cursar las titulaciones propias de formación de especialistas en sus distintas ramas.

En una nota, la Junta ha detallado que la formación que ofrece esta institución se aplica para jinetes, cocheros, guarnicioneros, mozos de cuadra y auxiliares de clínica equina, estando abierta hasta el próximo 11 de septiembre.

La formación propia de la Real Escuela, cuyos objetivos docentes se dirigen a la preparación de los futuros profesionales del sector ecuestre, combina los conocimientos teóricos con las enseñanzas prácticas.

De esta manera, el curso de Formación de Especialistas en Equitación persigue la educación del alumno en los principios de la equitación racional, proporcionando una formación integral que permite su desarrollo tanto en el ámbito deportivo como en el de la equitación artística y docente. Para este curso se han convocado seis plazas, que cubrirán las personas aspirantes que superen las pruebas de acceso con las mejores notas y que permitirán su formación durante un periodo de dos o tres años en función de la titulación académica de acceso.

Como novedad en esta edición se ha incluido la posibilidad de realizar un cuarto año de especialización para aquellas personas que demuestren cualidades y aptitudes para la consecución de objetivos deportivos y artísticos.

El curso de Formación de Especialistas en Enganches está orientado a la capacitación del alumno en el dominio de la técnica del enganche tanto con fines deportivos como recreativos. La duración de esta formación abarca dos o tres años según titulación académica de acceso y se han convocado tres plazas.

La formación técnica específica se complementa con conocimientos de hipología, morfología y funcionalidad del caballo de enganche, historia, mantenimiento de los equipos, nociones teórico-prácticas de equitación y el cuidado y manejo del caballo y cuadras completan las competencias a adquirir al cursar esta especialidad formativa. Cada curso lectivo contiene aproximadamente 1.100 horas.

Por su parte, el curso de Formación de Especialistas en Guarnicionería persigue que el alumnado adquiera los conocimientos que le capaciten para realizar y reparar diferentes artículos de guarnicionería para equitación y enganches, conociendo las herramientas y materiales y aplicando las técnicas y procedimientos específicos.

Se han convocado cinco plazas para un curso de tres años de duración impartido en el taller de guarnicionería de la Real Escuela, uno de los que mantienen viva la tradición artesana de trabajo del cuero a disposición de la equitación y los oficios del caballo. La inserción laboral en el sector es "excelente dada la dificultad de obtener la maestría necesaria en este oficio", según la Junta.

El curso de Formación de Especialistas en Auxiliar de Clínica Veterinaria Equina persigue capacitar al alumno para que realice el cuidado básico de los caballos relacionados con la higiene, medicina preventiva y primeros auxilios.

Entre sus funciones abarcan desde proporcionar apoyo a las tareas clínicas del veterinario en las labores inherentes a la asistencia médica, de urgencias, de primeros auxilios, de cuidados y preparación para los procesos pre y post operatorios, hasta realizar el mantenimiento de las instalaciones clínicas en lo referido a higiene, desinfección y asepsia de las mismas y de los útiles. El curso se extiende durante un año y se han convocado cuatro plazas.

Por último, el curso de Formación de Especialistas en Mozo de Cuadras pretende aportar los conocimientos necesarios para que manejar el ganado equino y realizar los cuidados del mismo, así como saber utilizar y mantener las instalaciones y equipos.

Con el objetivo de facilitar una formación más completa se instruye al alumno en técnicas básicas de doma y entrenamiento. Se ofrecen seis plazas para un curso de un año de duración.