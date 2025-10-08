La Real Escuela de Arte Ecuestre de Jerez ofrece el sábado una exhibición dedicada al Centro Militar de Cría Caballar

Archivo - Espectáculo en la real Escuela de Arte Ecuestre en Jerez. - REAL ESCUELA DE ARTE ECUESTRE - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, fundación dependiente de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, ofrecerá el próximo sábado 11 de octubre una gala dedicada al Centro Militar de Cría Caballar, ente dependiente del Ministerio de Defensa, coincidiendo además con los actos programados con motivo de la conmemoración del Día de la Hispanidad.

En esta ocasión, la actuación, que se desarrollará a mediodía en el picadero interior Álvaro Domecq en las instalaciones de la Real Escuela en Jerez de la Frontera (Cádiz), dará comienzo con un desfile en el que la Policía Nacional ejercerá de abanderada del mismo, seguido por el himno nacional, ha indicado la Junta en una nota.

Para esta gala, que tendrá una duración de 90 minutos, los jinetes y caballos de la Real Escuela brindarán una exhibición de doma clásica y vaquera, así como otros trabajos de la equitación tradicional, en los que también participarán los enganches de la institución. También tomarán parte del espectáculo las cobras del Centro Militar de Cría Caballar de Jerez con ocho yeguas, así como dos de sus sementales, los cuales serán presentados en mano.

Aprovechando esta ocasión especial, se homenajeará a los caballos de la Yeguada Militar que han pasado por la Real Escuela, como los olímpicos 'Evento' y 'Oleaje', así como a los que actualmente desfilan por su espectáculo. Además, se hará una mención especial a la Hermandad de la Soledad de Jerez, que este año celebra su 225 aniversario.

Para el director de la Real Escuela, Rafael Olvera, es "un honor" poder contar con la presencia de una entidad como es Cría Caballar, "fiel reflejo de la extraordinaria colaboración existente entre ambas instituciones".

Dicha institución, con 161 años de historia al servicio de los españoles y heredera de los antiguos e históricos Depósitos de Sementales y Yeguada Militar, mantiene la misión fundamental de suministrar ganado equino a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como la cría y socialización canina, necesario para el cumplimiento de sus fines.

Durante la jornada del sábado permanecerán abiertos a los visitantes, en horario de 10,00 horas a 14,00 horas, el Museo del Arte Ecuestre, situado en los sótanos del palacio, y de 10,00 horas a 15,00 horas el Museo del Enganche ubicado en la calle Pizarro.